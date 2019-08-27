SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Bakanlık harekete geçti ama okul kayıt ücreti şikayetleri devam ediyor
Son dakika… Fenerbahçe’de transferin son gözdesi Dalbert Henrique
Transfer Haberleri

Son dakika… Fenerbahçe’de transferin son gözdesi Dalbert Henrique

Son dakika... Transfer çalışmalarına son sürat devam eden Fenerbahçe, İnter'in Brezilyalı sol beki Dalbert Henrique'yi gündemine aldı.

SKOR ÖZEL | Sercan Hamzaoğlu 27 Ağustos 2019 10:52

Fenerbahçe, İtalya Serie A ekiplerinden İnter’in 26 yaşındaki Brezilyalı sol beki Dalbert Henrique için girişimlere başladı.

Sol beke mutlaka bir takviye yapmak isteyen sarı-lacivertliler, rotayı Milano’ya çevirdi… Fenerbahçe, İnter’in 2 sezon önce 21 milyon Euro’ya Nice’ten transfer ettiği 26 yaşındaki sol bek için, resmi teklifte bulundu.

İtalyanların yeni hocası Antonio Conte’nin 3-5-2 sistemine uymayan Dalbert’i İnter, başka bir takıma kiralık olarak göndermek istyor. Dalbert’e Fenerbahçe’nin dışında eski kulübü Nice’in de talip olduğu öğrenildi. İnter’in Lecce’yi 4-0 yendiği maçta yedekler arasında bulunan Dalbert’in vereceği son karara göre yol haritasını çizmesini bekleniyor.

Geçtiğimiz sezon İtalya’da toplam 12 maça çıkan genç futbolcu bu karşılaşmalarda 1 gol 1 asistlik performans ortaya koydu.

Son güncelleme 11:47 | 27 Ağustos 2019
Dalbert Henrique Fenerbahçe sol bek transfer
YAKINDAKİ MAÇLAR
Kasimpasa S.K.
30/08/2019 - 20:30
-
Ankaragücü
Kayserispor
30/08/2019 - 20:30
-
Galatasaray
TÜMÜNÜ GÖR
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Fenerbahçe
2 2 6
2 Alanyaspor
2 2 6
3 Denizlispor
2 2 6
4 Caykur Rizespor
2 2 6
5 Trabzonspor
2 1 4
TÜMÜNÜ GÖR