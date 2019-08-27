Son dakika… Fenerbahçe’de transferin son gözdesi Dalbert Henrique

Fenerbahçe, İtalya Serie A ekiplerinden İnter’in 26 yaşındaki Brezilyalı sol beki Dalbert Henrique için girişimlere başladı.

Sol beke mutlaka bir takviye yapmak isteyen sarı-lacivertliler, rotayı Milano’ya çevirdi… Fenerbahçe, İnter’in 2 sezon önce 21 milyon Euro’ya Nice’ten transfer ettiği 26 yaşındaki sol bek için, resmi teklifte bulundu.

İtalyanların yeni hocası Antonio Conte’nin 3-5-2 sistemine uymayan Dalbert’i İnter, başka bir takıma kiralık olarak göndermek istyor. Dalbert’e Fenerbahçe’nin dışında eski kulübü Nice’in de talip olduğu öğrenildi. İnter’in Lecce’yi 4-0 yendiği maçta yedekler arasında bulunan Dalbert’in vereceği son karara göre yol haritasını çizmesini bekleniyor.

Geçtiğimiz sezon İtalya’da toplam 12 maça çıkan genç futbolcu bu karşılaşmalarda 1 gol 1 asistlik performans ortaya koydu.