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SON DAKİKA Adil Rami resmen Fenerbahçe’de
Transfer Haberleri

SON DAKİKA Adil Rami resmen Fenerbahçe’de

Fenerbahçe'nin anlaşmaya vardığı Fransız savunma oyuncusu Adil Rami, sarı-lacivertli kulüple sözleşme imzaladı.

27 Ağustos 2019 15:02

Fransız savunma oyuncusu Adil Rami, sağlık kontrollerinin ardından Fenerbahçe ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Fenerbahçe Kulübü, anlaşmayı resmi internet sitesinden de duyurdu.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Kulübümüz, Fransız savunma oyuncusu Adil Rami ile anlaşma sağladı. Deneyimli stoper ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandı.

Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen imza töreninde Sportif Direktörümüz Damien Comolli de hazır bulundu.

Adil Rami'ye Fenerbahçe'ye ‘hoş geldin' diyor, sarı lacivertli forma altında başarılar diliyoruz.

Fenerbahçe Spor Kulübü”

Son güncelleme 15:06 | 27 Ağustos 2019
Adil Rami Fenerbahçe
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