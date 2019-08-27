SON DAKİKA Adil Rami resmen Fenerbahçe’de

Fransız savunma oyuncusu Adil Rami, sağlık kontrollerinin ardından Fenerbahçe ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.
Fenerbahçe Kulübü, anlaşmayı resmi internet sitesinden de duyurdu.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“Kulübümüz, Fransız savunma oyuncusu Adil Rami ile anlaşma sağladı. Deneyimli stoper ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandı.
Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen imza töreninde Sportif Direktörümüz Damien Comolli de hazır bulundu.
Adil Rami'ye Fenerbahçe'ye ‘hoş geldin' diyor, sarı lacivertli forma altında başarılar diliyoruz.
Fenerbahçe Spor Kulübü”