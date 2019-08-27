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PSG’den Neymar transferi için yeni tarife: 100 milyon Euro+Dembele+Semedo
Transfer Haberleri

PSG’den Neymar transferi için yeni tarife: 100 milyon Euro+Dembele+Semedo

İspanyol ve Fransız basınında yer alan haberlere göre La Liga'ya transferi konuşulan Neymar için PSG'nin Barcelona'dan 100 milyon Euro + Semedo + Dembele'yi istediği iddia edildi.

27 Ağustos 2019 10:31

Paris Saint Germain’de geleceği belirsiz Neymar için Barcelona’nın çıkarma yaptığı bildirildi. İspanyol ve Fransız basını, PSG’nin Neymar için 100 milyon Euro, Dembele ve Semedo’yu istediğini yazdı.

Neymar’ın Paris Saint Germain’deki (PSG) geleceğiyle ilgili haberlerin ardı arkası kesilmiyor. İspanyol ve Fransız basınına göre; Brezilyalı yıldız için Barcelona, PSG’nin kapısını tekrar çaldı. PSG ise Neymar için Barcelona’dan 100 milyon Euro’yla birlikte, Nelson Semedo ve ousmane Dembele’yi istedi.

Oscar Grau, Eric Abidal ve Javier Bordas, bu transfer için Fransa’da bulunurken; taraflar bugün ilerleyen saatlerde tekrar biraraya gelecek. Barcelona Başkanı Josep Maria Bartomeu’nun transfer için görevlendirdiği üçlü, PSG’ye alternatif bir teklif daha sundu. Buna göre Barcelona, Neymar’ı bu sezon için kiralayacak. Gelecek sezon ise bonservisine 170 milyon Euro ödeyecek.

PSG ise Neymar için 250 ile 300 milyon Euro arası bir rakam istiyor. Bunun için de Dembele ve Semedo’nun fiyatını da 150 ile 200 milyon Euro olarak hesapladı.

REAL MADRİD DE DEVREDE

Neymar’ı isteyen bir başka kulubün ise Real Madrid olduğu hatırlatıldı ve Fransız ekibinin de Neymar’a karşı para + Vinicius’u istediği haberlerine yer verildi.

Son güncelleme 10:31 | 27 Ağustos 2019
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