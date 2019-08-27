Nabil Dirar’ın büyük fedakarlığı!

Kanarya’nın son saniye golüyle kazandığı Başakşehir maçının perde arkasında önemli bir fedakârlığın yattığı öğrenildi.

İşte yaşananlar: Nabil Dirar, zorlu maç için kampta olduğu sırada çocuğunun kolunun kırıldığı haberini alıyor. Faslı oyuncu, teknik heyetin izniyle oğlunu hastaneye kaldırıyor, sabaha kadar başında bekliyor.

Ali Koç da kendine bağlı doktorları seferber ediyor. Ertesi gün tesislere giden Dirar'a Teknik Direktör Ersun Yanal, “Yorgunsun, istersen oynama” diyor. Faslı yıldız ise “Pek çok eksiğimiz var. Oynamam gerekiyor” diyerek sahaya çıkıyor; 90 artı 3'teki golle de galibiyeti getiriyor.