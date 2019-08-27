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Nabil Dirar’ın büyük fedakarlığı!
Fenerbahçe

Nabil Dirar’ın büyük fedakarlığı!

Fenerbahçe'ye Başakşehir maçında galibiyeti getiren golü atan gecenin kahramanı olan Nabil Dirar'ın büyük bir özveri ile sahaya çıktığı ortaya çıktı.

27 Ağustos 2019 07:50

Kanarya’nın son saniye golüyle kazandığı Başakşehir maçının perde arkasında önemli bir fedakârlığın yattığı öğrenildi.

İşte yaşananlar: Nabil Dirar, zorlu maç için kampta olduğu sırada çocuğunun kolunun kırıldığı haberini alıyor. Faslı oyuncu, teknik heyetin izniyle oğlunu hastaneye kaldırıyor, sabaha kadar başında bekliyor.

Ali Koç da kendine bağlı doktorları seferber ediyor. Ertesi gün tesislere giden Dirar'a Teknik Direktör Ersun Yanal, “Yorgunsun, istersen oynama” diyor. Faslı yıldız ise “Pek çok eksiğimiz var. Oynamam gerekiyor” diyerek sahaya çıkıyor; 90 artı 3'teki golle de galibiyeti getiriyor.

Son güncelleme 07:50 | 27 Ağustos 2019
ali koç ersun yanal Fenerbahçe Nabil Dirar
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