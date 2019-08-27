MAÇ SONUCU | İstanbulspor 2-2 Altay | TFF 1. Lig

TFF 1. Lig'in 2. haftasının kapanış maçında İstanbulspor, evinde Altay'ı konuk etti. Mücadele 2-2'lik eşitlikle sonuçlandı.

Maçtan dakikalar

7. dakikada Altay'da Putsilla'nın ceza sahası içinden çektiği şut, üstten auta çıktı. 15. dakikada Etoga'nın kaleci Muhammed'e atmak istediği pasta araya Paixao girdi. Paixao'nun şutu önce kaleciden döndü. Ardından İstanbulspor savunması topu kornere yolladı. 19. dakikada Ali Dere'nin pasını alan Aldin Cajic, ceza sahası dışından yaptığı plase vuruşla topu ağlara gönderdi. 1-0.

20. dakikada Tatos'un ara pasında topla buluşan Kappel, son çizgiye inerek yaptığı vuruşla takımına beraberliği getiren golü kaydetti. 1-1.

27. dakikada Paixao'nun uzaktan denediği şut girişimi az farkla auta çıktı. 39. dakikada ceza sahsı içinde topla buluşan Paixao iki kişinin baskısına rağmen topu Putsila'ya ulaştırdı. Rakibini ekarte eden Putsila, düzgün vuruşla takımını öne geçiren golü kaydetti. 1-2.

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45. dakikada serbest vuruş kazanan İstanbulspor'da Eslem'in direk kaleye gönderdiği şutu kaleci Aydın yumrukladı. 64. dakikada Eslem'in ceza sahası dışından çektiği sert şutu kaleci Aydın, kornere çeldi. 76. dakikada ceza sahası içinde İbrahim'in şık topuk pasını alan Eslem'in kaleye yolladığı şut savunmanın da müdahalesiyle üstten kornere çıkı. 76. dakikada savunmadan seken topu önünde bulan Eslem'in sert şutu köşeden filelerle uluştu. 2-2.

80. dakikada sağ çaprazdan Eslem'in pasını alan Mensah'ın yayın üzerinden yaptığı şut girişimi az farkla auta çıktı. 86. dakikada Onur'un ortasını İbrahim Berkay'a indirdi. Berkay'ın vuruşunda kaleci Aydın gole izin vermedi.

Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu

Hakemler: Özgüç Türkalp, Uygar Bebek, Muhammet Yumak

İstanbulspor: Muhammed Alperen Uysal, Muhsin Yıldırım, Wellington, Atchom, Tuncer Duhan Aksu, Onur Ergün, Muhammed Enes Durmuş, Eslem Öztürk (Berkay dk. 84), Cajic (Muhammed Demirci dk. 61), Ali Dere (Mensah dk. 55), İbrahim Yılmaz

Altay: Aydın Bağ, Erhan Kartal, Gençer Cansev, Abdülkerim Bardakçı, Mustafa Murat Uslu, Deniz Vural (Hüsamettin dk. 82), Tavares, Putsila, Tatos (Leandro dk. 68), Kappel, Paixao (Yılmaz dk. 88)

Goller: Aldin Cajic (dk. 19), Eslem (dk. 76) (İstanbulspor), Kappel (dk. 20), Putsila (dk. 39) (Altay)

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