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Kayserispor Galatasaray maçının biletlerine yoğun ilgi! Uzun kuyruklar oluştu
Kayserispor

Kayserispor Galatasaray maçının biletlerine yoğun ilgi! Uzun kuyruklar oluştu

İstikbal Mobilya Kayserispor ile Galatasaray arasında oynanacak olan karşılaşmanın biletlerine taraftarlar yoğun ilgi gösterdi. Taraftarlar, bilet alabilmek için uzun bir kuyruk oluşturdu.

27 Ağustos 2019 14:58

Süper Lig Cemil Usta Sezonu’nda Cuma günü Kadir Has Stadyumunda oynanacak İstikbal Mobilya Kayserispor-Galatasaray maçının biletleri bugün saat 11:00’de satışa sunuldu. Maç biletinin satışa sunulmasının ardından Kayserispor parkındaki bilet satış noktasına akın eden spor severler 50 ile 120 TL arasında satılan biletleri almak için kuyruğa girdi.

Maç bileti almak için sıraya giren 78 yaşındaki Kayserispor taraftarı Ali Pazan, “Erken saatlerde buraya geldik. Kuyruk çok yavaş ilerliyor. Bazen araya girenler olunca bilet almada sorun yaşıyoruz. İki takıma da başarılar dilerim ama  gönlüm Kayserispor’un kazanmasından yana. Takım sezonu inşallah iyi yerde tamamlar” dedi.

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Passolig yetkililerden alınan bilgiye göre maç biletinin 3’te 1’nin satıldığı, yarına kadar tüm biletlerin satılmış olacağının beklendiği ifade edildi.

Son güncelleme 14:58 | 27 Ağustos 2019
galatasaray kayserispor süper lig
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