Japonya’da tarihe geçti! Emre Erdoğan ilk üçe girdi

Açık deniz yüzücüsü Emre Erdoğan Sensodyne Promine'nin desteğiyle, Japonya'da 19,5 km uzunluğundaki Tsugaru Boğazını, 7 saat 36 dakika yüzerek geçti. Daha önce Hawai parkurunu hava şartları ve köpekbalığı saldırısı yüzünden tamamlayamadığını belirten Emre Erdoğan, Tsugaru parkurunu geçen ilk Türk olarak böyle bir başarıyı ülkemize kazandırdığı için çok mutlu olduğunu söyledi.

Emre Erdoğan yaşadıklarını şöyle özetledi:

“Aslında ben bu yolculuğa ‘her koşulda güçlü' mesajımla yola çıktım. Yanımda eşim Gizem ve babam vardı. Yarıştan önce bize havanın ne kadar sert olacağını ve köpekbalığı riskini söylediler. Açıkçası oldukça tedirgin edici bir durumdu bu. Fakat tüm bu zorluklara rağmen Tsugaru Boğazı'nı geçtim.”

Bu zorlu parkuru tamamlayan ilk Türk olan Emre Erdoğan, Dünya Açık Su Yüzme Komitesi tarafından belirlenen Oceans Seven'ın zorlu parkurlarından Cebelitarık ile İngiliz Boğazı’nı geçen ilk Türk yüzücü olmuş; Büyük Okyanus-Catalina Boğazını da Türkiye rekoruyla tamamlamıştı.

“EVEREST’E TIRMANMAK GİBİYDİ”

Bu parkur için yaklaşık bir senedir özel olarak çalışan Emre Erdoğan; haftanın 5 günü birer saat kara antrenmanı, haftada 9 kez su antrenmanı ile hazırlandı. Her su antrenmanında 5-10 kilometre yüzdüğünü söyleyen Emre Erdoğan, “Bu yarış benim için Everest'e tırmanmak gibiydi. Bayrağımızı Japonya'da dalgalandırdığım için çok gururluyum. Bundan sonraki hedef yine Oceans Seven parkurlarından North Channel veya Cook Boğazı olacak” dedi.

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DAHA ÖNCE DE ÜÇ BOĞAZI YÜZEREK GEÇMİŞTİ

2015 yılında Cebelitarık Boğazı (Strait of Gibraltar), 2016'da İngiliz Boğazı (The English Channel), 2017'de Katalina Boğazı'nı (Catalina Channel) geçen Emre Erdoğan, bu deneyimlerini şöyle aktarıyor:

“17 kilometrekarelik Cebelitarık Boğazı'nı (Strait of Gibraltar) 4 saat 40 dakikada geçtim. Türkiye'den ikinci kişi olarak katıldığım parkurda; ısıya veya denizanasına karşı koruma sağlayan bir kıyafet olmadan, 16 ila 18 derece arasında gidip gelen su sıcaklığına sahip, akıntı hızının 5 km ye kadar çıktığı zorlu bir boğazda yüzdüm ve ilk denizimi bitirmiş oldum.İngiliz Boğazı'nda en zor deneyimim soğuk su, akıntı ve deniz anaları oldu. Akıntı sebebiyle 36 kilometrelik parkurda 45 kilometre yüzdüm. Sezonun en hızlı erkek yüzücüsü seçildim ve bu alanda kupa alan ilk Türk sporcu oldum. Bununla birlikte Cebelitarık ve İngiliz Kanalını geçen ilk Türk sporcu unvanını da aldım.9 saat 50 dakika boyunca yüzdüğüm Katalina Boğazı (Catalina Channel) geçişimde ise büyük beyaz köpekbalığının evi olarak bilinen Catalina adasından gece 23:00'da suya atlayarak yüzmeye başladım. 7,5 saat boyunca 18 derece su sıcaklığında gece karanlığında yüzdüm. Bunun sadece 2 saat 20 dakikası aydınlıkta geçti. Gece boyunca yüzülmesi sebebiyle psikolojik olarak dünyadaki en çok baskı hissedilen parkuru başarıyla tamamladım.”