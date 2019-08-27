SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Son dakika… Dünyanın gözü bu görüşmede! Türkiye açısından çok ama çok kritik
İran’da 40 yıl sonra devrim gibi karar!
Fifa

İran’da 40 yıl sonra devrim gibi karar!

İran futbolunda yaşanan kadın taraftar krizinde önemli bir gelişme meydana geldi. İran Spor Bakanlığı, İranlı kadın taraftarların 10 Ekim'de Kamboçya ile yapılacak Dünya Kupası eleme maçını izlemek üzere Azadi Stadyumu’na girebileceklerini duyurdu.

27 Ağustos 2019 09:03

İran futbolunda yaşanan kadın taraftar krizinde Kamboçya ile oynanacak maç öncesi önemli bir gelişme yaşandı. İran’da yaşanan kadın taraftarların statlara girmeleri önündeki kısıtlamaların ardından, geçtiğimiz günlerde statlara erkek kılığında girilmesi teşebbüsünde altı kadın gözaltına alınmıştı.

Ülkede liglerin başlamasını da geciktiren bu yaşananların ardından FIFA, İran'a kadın taraftarlar ile ilgili uyarıda bulunmuş ve kadınların statlara alınmamasının kendi yönetmelikleriyle çeliştiğini belirtmişti. Bu gelişmelerin ardından ülkede kadın taraftarların stadyumlara alınmasıyla ilgili bir karar çıktı.

İran Spor bakanı yardımcısı Jamshid Taghizadeh “Kadınlar 10 Ekim'de Kamboçya ile oynanacak Dünya Kupası eleme maçı için Azadi Stadı'na girebilecekler” ifadelerini kullandı.

40 YIL SONRA GERi DÖNÜYORLAR

İran'da kadın seyircilerin maçlara girişi, 1979'da gerçekleşen İslam devriminin ardından yasaklanmıştı. Yasak ilk kez geçen yıl Asya Şampiyonlar Ligi final maçında delindi. Şimdiyse ülkede kadınlar, 40 yıl sonra ilk kez İran Milli Takımı'nın Dünya Kupası eleme maçını tribünden izleyecek.

Son güncelleme 09:03 | 27 Ağustos 2019
fifa futbol iran kadın Kamboçya taraftar
YAKINDAKİ MAÇLAR
Kasimpasa S.K.
30/08/2019 - 20:30
-
Ankaragücü
Kayserispor
30/08/2019 - 20:30
-
Galatasaray
TÜMÜNÜ GÖR
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Fenerbahçe
2 2 6
2 Alanyaspor
2 2 6
3 Denizlispor
2 2 6
4 Caykur Rizespor
2 2 6
5 Trabzonspor
2 1 4
TÜMÜNÜ GÖR