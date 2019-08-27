Göztepe, Soner Aydoğdu’yu transfer etti!

Süper Lig ekiplerinden Göztepe, Medipol Başakşehir’den Soner Aydoğdu’yu kiralık olarak kadrosuna dahil etti. Göztepe’den yapılan yazılı açıklamada, Medipol Başakşehir’de forma giyen Soner Aydoğdu’nun satın alma opsiyonlu olarak 1 yıllığına kiralandığı bildirildi.

Göztepe, Medipol Başakşehir’den Soner Aydoğdu’nun 1 yıllığına kiralandığını açıkladı: “#Transfer: Son olarak Başakşehir forması giyen 1991 doğumlu oyuncu Soner Aydoğdu'yu satın alma opsiyonlu olarak 1 yıllığına kiraladık.” pic.twitter.com/l4KcCzB42o — SKOR (@SozcuSkor) August 27, 2019

Futbola Başkent ekibi Gençlerbirliği’nde başlayan 28 yaşındaki Soner Aydoğdu, Hacettepe, Trabzonspor ve Akhisarspor formalarını giydikten sonra son olarak Medipol Başakşehir için ter dökmüştü. Süper Lig’de 191 karşılaşmaya çıkan orta saha oyuncusu 15 gol kaydetti.

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