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Göztepe, Soner Aydoğdu’yu transfer etti!
Transfer Haberleri

Göztepe, Soner Aydoğdu’yu transfer etti!

Göztepe, Medipol Başakşehir'den Soner Aydoğdu'nun satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına kiralandığını açıkladı.

27 Ağustos 2019 22:33

Süper Lig ekiplerinden Göztepe, Medipol Başakşehir’den Soner Aydoğdu’yu kiralık olarak kadrosuna dahil etti. Göztepe’den yapılan yazılı açıklamada, Medipol Başakşehir’de forma giyen Soner Aydoğdu’nun satın alma opsiyonlu olarak 1 yıllığına kiralandığı bildirildi.

Futbola Başkent ekibi Gençlerbirliği’nde başlayan 28 yaşındaki Soner Aydoğdu, Hacettepe, Trabzonspor ve Akhisarspor formalarını giydikten sonra son olarak Medipol Başakşehir için ter dökmüştü. Süper Lig’de 191 karşılaşmaya çıkan orta saha oyuncusu 15 gol kaydetti.

26 Ağustos 2019 Göztepe`ye Rumen 10 numara: Constantin Budescu Süper Lig`e kötü bir başlangıç yapan İzmir ekibi Göztepe`nin, 30 yaşındaki Constantin Budescu`yu transfer etmek için yoğun çaba sarfettiği öğrenildi. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 22:58 | 27 Ağustos 2019
göztepe Medipol Başakşehir Soner Aydoğdu
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