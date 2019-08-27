Galatasaray’ın büyük sorunu! Kadro mühendisliği sıfır…

2019'DA 3 kupa kazanan, son 2 yılın lig şampiyonu Galatasaray 2019-2020 sezonuna da favori olarak başladı ancak oynanan 3 resmi maçta geçer not alamadı. Akhisarspor'u Süper Kupa finalinde zorlanarak yenen Cimbom, lige 2-0'lık Denizlispor yenilgisiyle başlayıp Konyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Kaybedilen 5 puan ve sergilenen futbol akıllara şu soruyu getirdi: Radamel Falcao gelse bile yeter mi?

KADRO MÜHENDİSLİĞİ SIFIR

– Geçmiş hatalardan ders alınmadı. FFP hesaplanmadı. Takımda kilit rol oynayacak isimlerin transferleri yine yetiştirilemedi. Transfer komitesi ile teknik kadro bu konuda uyumsuz bir görüntü çizdi.

– Albayrak’ın Falcao ile çektirdiği fotoğraf sosyal medyaya 10 Ağustos'ta düştü ama transfer hâlâ sonuçlandırılamadı. Beklentiye giren taraftarın da sabrı taştı.

– Herkes Falcao'yu bekliyor. Kolombiyalı forvet yüzünden Diagne iyice küstü. Rekor fiyata alındı ama satılamadığı gibi değersizleştirildi.

– Forvette, merkez orta sahada ve en önemlisi stoperde alternatif yok. Sakatlık ve ceza durumunda ‘devşirmeler' oynayacak. Bir anlamda kadro mühendisliğinde sınıfta kalındı.

– Babel dışındaki yenilerden katkı alınamadı. Büyük umut bağlanan Seri çok formsuz.

– İki maçta iki basit kırmızı kart, takımdaki disiplin sorununu gündeme getirdi.