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Galatasaray’ın büyük sorunu! Kadro mühendisliği sıfır…
Galatasaray

Galatasaray’ın büyük sorunu! Kadro mühendisliği sıfır…

Babel dışındaki yeni transferler katkı yapamadı. Forvette, orta sahada ve en önemlisi stoperde alternatif yok. Sakatlık ve ceza durumunda ‘devşirmeler’ oynayacak

SKOR ÖZEL | Mesut Yıldırım 27 Ağustos 2019 07:29

2019'DA 3 kupa kazanan, son 2 yılın lig şampiyonu Galatasaray 2019-2020 sezonuna da favori olarak başladı ancak oynanan 3 resmi maçta geçer not alamadı. Akhisarspor'u Süper Kupa finalinde zorlanarak yenen Cimbom, lige 2-0'lık Denizlispor yenilgisiyle başlayıp Konyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Kaybedilen 5 puan ve sergilenen futbol akıllara şu soruyu getirdi: Radamel Falcao gelse bile yeter mi?

KADRO MÜHENDİSLİĞİ SIFIR

– Geçmiş hatalardan ders alınmadı. FFP hesaplanmadı. Takımda kilit rol oynayacak isimlerin transferleri yine yetiştirilemedi. Transfer komitesi ile teknik kadro bu konuda uyumsuz bir görüntü çizdi.

– Albayrak’ın Falcao ile çektirdiği fotoğraf sosyal medyaya 10 Ağustos'ta düştü ama transfer hâlâ sonuçlandırılamadı. Beklentiye giren taraftarın da sabrı taştı.

– Herkes Falcao'yu bekliyor. Kolombiyalı forvet yüzünden Diagne iyice küstü. Rekor fiyata alındı ama satılamadığı gibi değersizleştirildi.

– Forvette, merkez orta sahada ve en önemlisi stoperde alternatif yok. Sakatlık ve ceza durumunda ‘devşirmeler' oynayacak. Bir anlamda kadro mühendisliğinde sınıfta kalındı.

– Babel dışındaki yenilerden katkı alınamadı. Büyük umut bağlanan Seri çok formsuz.

– İki maçta iki basit kırmızı kart, takımdaki disiplin sorununu gündeme getirdi.

Son güncelleme 07:29 | 27 Ağustos 2019
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