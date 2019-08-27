Fenerbahçe, Patrik Schick’i bitirmek üzere! Beşiktaş, Galatasaray son dakika transfer haberleri…

Fenerbahçe, Başkan Ali Koç’un talimatıyla Roma’nın 23 yaşındaki genç santrforu Patrik Schick için görüşmelere başladı. Beşiktaş’ta gözler orta saha transferine döndü. Hem top kesme hem de pas özelliği bulunan bir ön libero isteyen siyah-beyazlılar, Mario Lemina ve Thiago Maia arasında kararsız kaldı. Başakşehir Yönetimi ile bonservisini almak için masaya oturacak olan Mevlüt Erdinç’in Galatasaray’a transfer olması bekleniyor.

FENERBAHÇE SCHİCK TRANFERİNDE MUTLU SONA YAKIN

Başkan Ali Koç’tan onayı alan Damien Comolli, Çek futbolcu Schick ve kulübü Roma’yla görüşmelere başladı. Futbolcuyu kiralamak isteyen Fenerbahçe, Roma’ya teklifini iletti. Oyuncunun Fenerbahçe’ye gelmek istediği öğrenilirken, sarı-lacivertlilerin kısa sürede bu transferi açıklayabileceği belirtildi.

Santrforun dışında sağ kanatta da forma giyebilen Çek futbolcu, geçen sezon 31 maç forma giyip 5 gol kaydetmişti. Çekya Milli Takımında da değişmez ismi olan Schick, Roma’nın bu sezon Serie A’da oynadığı ilk maçta süre alamadı.

BEŞİKTAŞ’TA ORTA SAHAYA İKİ ADAY

Southampton’dan Mario Lemina ile Lille’den Thiago Maia, liste başı olarak belirlenen iki aday. Önceliğin verildiği isim Lemina. Takımında düşünülmeyen Gabonlu oyuncu, Beşiktaş’ın teklifine olumlu yaklaştı. Southampton da kiralık öneriye sıcak bakıyor.

Alternatif belirlenen isim ise Lille’den: Thiago Maia. Fransız ekibinde rotasyon oyuncusu olarak görülen iki maçta 44 dakika süre alan Maia, daha düşük maliyetiyle dikkat çekiyor. Beşiktaş kurmayları, 22 yaşındaki futbolcuyu Santos’tan bu yana takip ediyor. Lille, Maia’yı kiralamak istiyor ve siyah-beyazlıların önerisine sıcak yaklaşıyor. Başkan Fikret Orman, Abdullah Avcı ile görüşüp transfer maliyetine göre kesin kararı verecek.

MEVLÜT ERDİNÇ GALATASARAY YOLUNDA

Yaz transfer dönemi boyunca forvet hattını güçlendirmek için transfer görüşmeleri yapan Galatasaray’da son aday Mevlüt Erdinç oldu. Başakşehir’den bonservisini alması beklenen Milli futbolcu daha sonra aralarında Galatasaray’ın da yer aldığı takımlarla transfer görüşmesi yapacak. Bonservisini alması halinde Mevlüt Erdinç’in Galatasaray’a transfer olmasına kesin gözüyle bakılıyor. Geçen sezon da Antalya'da kiralık oynayan Mevlüt, 24 lig maçında 12 gol atmıştı. Tecrübeli santrfor bonservisini alırsa, 1+1 yıllık imza atacak.