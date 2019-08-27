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Ece Türkoğlu ilk maçında büyüledi! Harika gol…
Dünyadan Futbol

Ece Türkoğlu ilk maçında büyüledi! Harika gol…

Karadeniz Ereğlispor'dan Amerika‘ya transfer olan Ece Türkoğlu, ilk maçında attığı muhteşem golle herkesi kendine hayran bıraktı.

27 Ağustos 2019 08:41

Karadeniz Ereğli’nin yetiştirdiği Ece Türkoğlu, geçtiğimiz günlerde ABD Kolej Ligi ekibi Old Dominion Üniversitesi’nin kadın futbol takımına transfer olmuştu.

Amerika’da ilk maçına çıkan 20 yaşındaki Türkoğlu, attığı muazzam golle izleyenleri adeta büyüledi.

İşte Ece Türkoğlu’nun ilk maçın attığı harika gol…

Çayırlı köyündeki ilkokulda, küçük yaşta erkek arkadaşlarıyla futbol oynadığı sırada beden eğitimi öğretmeninin fark etmesiyle kendisini geliştiren Ece, Karadeniz Ereğli Belediyespor’un altyapısına seçildi ve gösterdiği performans ile Amerika’ya transfer oldu. Türkoğlu Amerika’ya transfer olduğunda verdiği röportajında futbola başlaması ile ilgili  ilkokulda teneffüste futbol oynadığı sırada öğretmeninin “Sen yetenekli oyuncusun.” sözleriyle profesyonellik yolunda bir adım attığını ve Karadeniz Ereğli Belediyespor’un altyapısına seçildiğini açıklamıştı.

Milli takımın 15 yaş altı seçmelerine katıldığı dönemde Ereğli Fen Lisesini de kazandığını anlatan Ece, “Hayatımda bambaşka bir dönem başladı. 15 yaş altının ardından 18 yaş altı milli takımında da maçlara çıktım. Okuduğum okul gerçekten de zor. Herkes bana, ‘Hem milli takım hem kamplar hem okulu nasıl başarabiliyorsun?’ demeye başladı. Bir yandan eğitimime devam ederken diğer taraftan çok sevdiğim futbolu bırakmadım. İkisini de aynı başarıyla sürdürürken A Milli Takım’a seçildim.” diye konuştu.

İLK MİLLİ MAÇINDA GOL ATTI

Milli Takım’daki ilk milli maçına 2017 Avrupa Şampiyonası elemelerinde çıktığını ve Macaristan’ı 2-1 yendikleri karşılaşmada unutamadığı ilk golü attığını kaydeden Ece, şöyle devam etti:

“İlk maçıma çıkmıştım. Antrenörümüz Talat hoca beni çağırarak, ‘Seni oynatacağım.’ dedi. O gece sabaha kadar heyecandan uyuyamadım çünkü takımın en küçük yaştaki oyuncusu benim. Maça çıkarken de hocamın yüzünü kara çıkarmamak için dua ederek başladım. Maçın henüz 4’üncü dakikasında kaleye 30 metre mesafede topla buluştum, kalecinin ileride olduğunu gördüm. Hocam ‘Vur’ diye bağırdı, düzgün bir vuruşla topu 30 metreden filelerle buluşturdum. O gol Türkiye’de pek çok internet sitelerinde gösterildi. Sosyal hesaplarımdan bana çok sayıda tebrik mesajları geldi. 2-1 kazandığımız maçta ilk galibiyetimizi almıştık, çok güzel bir duygu.”

Son güncelleme 08:41 | 27 Ağustos 2019
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