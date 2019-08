Ece Türkoğlu ilk maçında büyüledi! Harika gol…

Karadeniz Ereğli’nin yetiştirdiği Ece Türkoğlu, geçtiğimiz günlerde ABD Kolej Ligi ekibi Old Dominion Üniversitesi’nin kadın futbol takımına transfer olmuştu.

Amerika’da ilk maçına çıkan 20 yaşındaki Türkoğlu, attığı muazzam golle izleyenleri adeta büyüledi.

İşte Ece Türkoğlu’nun ilk maçın attığı harika gol…

Hey, @SportsCenter, check out this ankle-breaking move and top 90 canon from our Turkish international Ece Turkoglu in our win tonight. pic.twitter.com/4m36U8fJCj

— ODU Women’s Soccer (@ODUWomensSoccer) 26 Ağustos 2019