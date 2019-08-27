Dwight Howard yeniden Lakers’ta!

NBA’de yaz transfer dönemi devam ediyor.

Los Angeles Lakers DeMarcus Cousins’in ön çapraz bağlarını koparması sonrası alternatif uzun arayışında sona ulaştı. Mor sarılı ekip Dwight Howard’la sözleşme imzaladı.

Lakers, Memphis Griezzlies’ten ayrılan Howard’la maaşı garanti olmayan bir kontrat imzaladı. Oyuncu forma giydiği kadar maaş alacak. Ayrıca bu şekilde oyuncu, takımın kimyasını bozduğu takdirde kolayca gönderilebilecek. 8 kez All-Star olmuş tecrübeli oyuncu, 6 sene sonra tekrar Lakers forması giyecek.

2012 senesinde LA Lakers Dwight Howard'ı 4 takımla dev bir takasla kadrosuna dahil ederken aynı yaz Steve Nash'i de kadrosuna ekleyerek dönemin potansiyel süper takımlarından birini kurmuştu. Ancak takım sakatlıklar sebebiyle bir arada performans verememenin ardından bir sonraki yaz uyum sorunları sebebiyle dağılmıştı.

Dwight Howard 2010/2011 sezonunda MVP sıralamasını ikinci sırada tamamlamıştı.