SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: İş Bankası iştiraklerinde üç genel müdür emekliliğini istedi
Dwight Howard yeniden Lakers’ta!
NBA

Dwight Howard yeniden Lakers’ta!

Los Angeles Lakers, Memphis Griezzlies'in serbest bıraktığı Dwight Howard'la anlaştı.

SKOR DIŞ HABER 27 Ağustos 2019 11:02

NBA’de yaz transfer dönemi devam ediyor.

Los Angeles Lakers DeMarcus Cousins’in ön çapraz bağlarını koparması sonrası alternatif uzun arayışında sona ulaştı. Mor sarılı ekip Dwight Howard’la sözleşme imzaladı.

Lakers, Memphis Griezzlies’ten ayrılan Howard’la maaşı garanti olmayan bir kontrat imzaladı. Oyuncu forma giydiği kadar maaş alacak. Ayrıca bu şekilde oyuncu, takımın kimyasını bozduğu takdirde kolayca gönderilebilecek. 8 kez All-Star olmuş tecrübeli oyuncu, 6 sene sonra tekrar Lakers forması giyecek.

2012 senesinde LA Lakers Dwight Howard'ı 4 takımla dev bir takasla kadrosuna dahil ederken aynı yaz Steve Nash'i de kadrosuna ekleyerek dönemin potansiyel süper takımlarından birini kurmuştu. Ancak takım sakatlıklar sebebiyle bir arada performans verememenin ardından bir sonraki yaz uyum sorunları sebebiyle dağılmıştı.

Dwight Howard 2010/2011 sezonunda MVP sıralamasını ikinci sırada tamamlamıştı.

Son güncelleme 11:03 | 27 Ağustos 2019
YAKINDAKİ MAÇLAR
Kasimpasa S.K.
30/08/2019 - 20:30
-
Ankaragücü
Kayserispor
30/08/2019 - 20:30
-
Galatasaray
TÜMÜNÜ GÖR
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Fenerbahçe
2 2 6
2 Alanyaspor
2 2 6
3 Denizlispor
2 2 6
4 Caykur Rizespor
2 2 6
5 Trabzonspor
2 1 4
TÜMÜNÜ GÖR