Dünyanın gözü yine Marmaris’te! 150 milyon dolar gelir bekleniyor

Marmaris merkezli olarak Datça ve Ula’yı kapsayan parkurlarda 12-15 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek FIA Dünya Ralli Şampiyonası’nda (WRC) sezonun 11. yarışı olan Türkiye Rallisi, 155 ülkede canlı yayınlanıp 850 milyon kişiye ulaşacak.

Bu yıl iki özel etabın da yer alacağı şampiyonada ekipler toplam uzunluğu 988 kilometre olan parkurda 310 kilometre uzunluğundaki 17 özel etapta mücadele edecek. Uluslararası Otomobil Federasyonu (FIA), ralliye WRC kapsamında 31 aracın katılacağını açıkladı. Sporseverler Dünya Ralli Şampiyonası’nda lider durumda yer alan Ott Tanak, son şampiyon Sebastien Ogier gibi pilotları Marmaris’te izleme imkanı bulacak. Türkiye Rallisi’ni geçen yıl Ott Tanak kazanmıştı.

12 Eylül Perşembe günü Marmaris Yat Limanı’daki açılış seremonisi ile başlayacak rallide ekipler Marmaris merkezinde özel olarak hazırlanın 2 kilometrelik parkurda seyirci özel etabını geçecek. Servis alanının Asparan Mevkisi olduğu rallide cuma günü yine Marmaris merkezinden sembolik start olacak ekipler, 3 gün boyunca İçmeler, Değirmenyanı, Yeşilbelde, Çetibeli, Gökçe, Ula, Kızlan, Çiçekli ve Datça’daki özel etaplarda yarışacak.

150 MİLYON DOLAR GELİR BEKLENİYOR

Geçen yıl Marmaris’e 55 bin turist çekip bölge ekonomisine 100 milyon Dolar katkı yapan rallinin bu yıl ilçe ve çevresinde 70 bin kişi tarafından takip edilerek 150 milyon Dolar gelire ulaşılması bekleniyor.

Bölgede ralli yoğunluğunun otel fiyatlarını yüzde 65 oranında artırdığı belirtildi. Türkiye’nin ilk olarak 2003 yılında ev sahipliği yaptığı WRC, geçen sezon 8 yıl sonra ülkemize dönmüştü. Marmaris, tarihinin ilk WRC organizasyonda tam not almıştı.