Brezilya’da maç oynanırken çıkan yangın zor anlar yaşattı

Brezilya Serie C’de Atletico Acreano ile Luverdense arasında oynanan karşılaşma, yangın nedeniyle tamamlanamadı. Rio Branco’da oynanan karşılaşmanın 15. dakikasında stadyumun yakınında çıkan yangın, futbolculara zor anlar yaşattı.
Stadyumun hemen yanında kundaklama olduğu düşünülen yangın, kısa sürede büyüdü. Muz ağaçlarına sıçrayan yangın sonrası stadyumun etrafı dumana boğuldu. Futbolcular, nefes almakta zorlanırken, maça kısa bir süre ara verildi. Futbolcular, yedek kulübesine doğru yönelirken, yangının söndürülememesi üzerine sahada nefes almak zorlaştı. Dumandan etkilenen futbolcular, eşofmanlarını ağızlarına tutarak nefes almaya çalıştı.
Hakem, maçın oynanamayacağına karar verdi. İptal edilen karşılaşma sonrası futbolcular soyunma odalarına gitti. Ardından da stadyumu terk etti.
Yangının büyümesini engelleyemeyen itfaiyeciler, işlerinden kovuldu.