SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: İş Bankası iştiraklerinde üç genel müdür emekliliğini istedi
Brezilya’da maç oynanırken çıkan yangın zor anlar yaşattı
Dünyadan Futbol

Brezilya’da maç oynanırken çıkan yangın zor anlar yaşattı

Brezilya'da oynanan bir maç esnasında, stadyum çevresinde çıkan yangın futbolcular arasında paniğe neden oldu. Karşılaşma yarıda kaldı.

SKOR DIŞ HABER 27 Ağustos 2019 11:02

Brezilya Serie C’de Atletico Acreano ile Luverdense arasında oynanan karşılaşma, yangın nedeniyle tamamlanamadı. Rio Branco’da oynanan karşılaşmanın 15. dakikasında stadyumun yakınında çıkan yangın, futbolculara zor anlar yaşattı.

Stadyumun hemen yanında kundaklama olduğu düşünülen yangın, kısa sürede büyüdü. Muz ağaçlarına sıçrayan yangın sonrası stadyumun etrafı dumana boğuldu. Futbolcular, nefes almakta zorlanırken, maça kısa bir süre ara verildi. Futbolcular, yedek kulübesine doğru yönelirken, yangının söndürülememesi üzerine sahada nefes almak zorlaştı. Dumandan etkilenen futbolcular, eşofmanlarını ağızlarına tutarak nefes almaya çalıştı.

25 Haziran 2019 Klitschko, yanan yattan kurtarıldı Wladimir Klitschko`nun içinde bulunduğu yatın, pazar akşamı İspanya`nın Mayorka Adası yakınlarında yandığı ve sporcu ile beraberindekilerin kurtarıldığı bildirildi. İlgili Haberi Oku

Hakem, maçın oynanamayacağına karar verdi. İptal edilen karşılaşma sonrası futbolcular soyunma odalarına gitti. Ardından da stadyumu terk etti.

Yangının büyümesini engelleyemeyen itfaiyeciler, işlerinden kovuldu.

Son güncelleme 11:08 | 27 Ağustos 2019
brezilya
YAKINDAKİ MAÇLAR
Kasimpasa S.K.
30/08/2019 - 20:30
-
Ankaragücü
Kayserispor
30/08/2019 - 20:30
-
Galatasaray
TÜMÜNÜ GÖR
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Fenerbahçe
2 2 6
2 Alanyaspor
2 2 6
3 Denizlispor
2 2 6
4 Caykur Rizespor
2 2 6
5 Trabzonspor
2 1 4
TÜMÜNÜ GÖR