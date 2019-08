Blizzard’ın oyunu World of Warcraft rekorla başladı

Blizzard geride bıraktığımız gece retro temalı World of Warcraft Classic’i tanıttı. Oyun severler sunuculara akın etti.

Oyun tanıtımının hemen ardından oyuncular, çevrimiçi olabilmek için uzun kuyruklar oluşturdu. Oyun içi yoğunluk bir taraftan artarken esas kalabalık Twitch’te oluştu.

Sadece yarım saat içinde WoW Classic, 1,1 milyon izleyiciye ulaşmayı başardı. Aynı sıralarda Fortnite’ın izleyici sayısı 90 bine gerilerken, CSGo’nun izlenme sayısı 48 binde kaldı.

Henüz birkaç gün önce, oyun sektörünün en fazla ödül dağıtan organizasyonu olan DOTA turnuvası The International 2019, yakın sayıda izleyiciye ulaşmıştı. Yüksek izlenme sayısına ulaşan turnuva yaklaşık 35 milyon Dolar’lık ödül havuzuyla yeni bir rekora imza atmıştı.

World of Warcraft oyun severlerin uzun süredir merakla beklediği bir yapımdı. İlk kez 2004 senesinde piyasaya sürülen oyunun tasarlanan yeni versiyonu, o dönemdeki çizgilere sahip olması kullanıcılar arasında nostalji duygusunun yükselmesine sebep oluyor.

World of Warcraft breaks 1M Twitch viewers in less than 30 minutes after #WoWClassic launch pic.twitter.com/b7glbiU8y4

— B/R Gaming (@BRGaming) August 26, 2019