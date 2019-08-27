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Beşiktaş’ta dev operasyon! Lemina olmazsa Maia…
Beşiktaş

Beşiktaş’ta dev operasyon! Lemina olmazsa Maia…

Beşiktaş, orta saha transferinde son kozlarını oynuyor. Siyah-beyazlıların kiralama teklifini hem Southampton hem de Mario Lemina kabul etti. Daha maliyetsiz alternatif olan Thiago Maia için de Lille’den olumlu yanıt geldi

SKOR ÖZEL | Ali Aydın 27 Ağustos 2019 07:45

BEŞIKTAŞ'TA gözler orta saha transferine döndü. Hem top kesme hem de pas özelliği bulunan bir ön libero isteyen siyah-beyazlılar, iki isim arasında kararsız kaldı. Southampton'dan Mario Lemina ile Lille'den Thiago Maia, liste başı olarak belirlenen iki aday. Önceliğin verildiği isim Lemina. Takımında düşünülmeyen Gabonlu oyuncu, Beşiktaş'ın teklifine olumlu yaklaştı. Southampton da kiralık öneriye sıcak bakıyor.

ABDULLAH AVCI İLE GÖRÜŞECEK

ALTERNATIF olarak belirlenen isim ise Lille'den: Thiago Maia. Fransız ekibinde rotasyon oyuncusu olarak görülen iki maçta 44 dakika süre alan Maia, daha düşük maliyetiyle dikkat çekiyor. Beşiktaş kurmayları, 22 yaşındaki futbolcuyu Santos'tan bu yana takip ediyor. Lille, Maia'yı kiralamak istiyor ve siyah-beyazlıların önerisine sıcak yaklaşıyor. Başkan Fikret Orman, Abdullah Avcı ile görüşüp transfer maliyetine göre kesin kararı verecek.

Son güncelleme 07:51 | 27 Ağustos 2019
beşiktaş Mario Lemina Thiago Maia transfer
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