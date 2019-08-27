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Amerika Açık’ta Williams, Barty, Federer ve Djokovic tur atladı
Diğer Sporlar

Amerika Açık’ta Williams, Barty, Federer ve Djokovic tur atladı

Amerika Açık Tenis Turnuvası'nda tek kadınlar ve tek erkeklerde ilk ondaki seribaşları tur atladı.

SKOR DIŞ HABER 27 Ağustos 2019 13:50

ABD’nin New York kentinde başlayan sezonun son Grand Slam turnuvasında Serena Williams, ilk turda Rus tenisçi Maria Sharapova ile karşılaştı.

Serena, dünya klasmanının 87. basamağındaki rakibini 59 dakikada biten maçta 6-1’lik setlerle 2-0 yenerek adını ikinci tura yazdırdı. Dünya 8 numarası Serena, ikinci turda ABD’li Catherine McNally ile eşleşti.

Günün diğer öne çıkan karşılaşmasında tek kadınlarda klasmanın 2 numarası Ashleigh Barty, Zarina Diyas’la karşılaştı. İlk seti 6-1 kaybettikten sonra maça dönen Barty, 6-3 ve 6-2’lik setlerle maçı 2-1 kazanarak tur atlayan taraf oldu. Barty bir sonraki turda Lauren Davis’le karşılaşacak.

Federer zorlanmadı

Tek erkeklerde 3 numaralı seribaşı Roger Federer, ilk tur mücadelesinde Hint tenisçi Sumit Nagal ile korta çıktı. Klasmanın 190 numarası Sumit Nagal karşısında maça istediği gibi başlayamayan Federer, ilk seti 6-4 kaybetti. Skorda geriye düştükten sonra rakibine üstünlük kuran İsviçreli tenisçi, 2 saat 30 dakika süren karşılaşmanın diğer setlerini 6-1, 6-2 ve 6-4 kazanarak 3-1 galip geldi. İsviçreli tenisçi, ikinci turda Bosna Hersekli Damir Dzumhur ile eşleşti.

Turnuvanın favori ismi Novak Djokovic ise ilk turda Roberto Carballes Baena ile karşılaştı. 1 saat 52 dakika süren müsabakayı 6-4, 6-1 ve 6-4’lük üç setle kazanan Djokovic adını bir üst tura yazdırdı. Klasmanın 1 numarası Sırp raket ikinci tur maçını Juan Ignacio Londero’ya karşı oynayacak.

 

Son güncelleme 13:50 | 27 Ağustos 2019
Amerika Açık Ashleigh Barty Novak Djokovic roger federer serena williams
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