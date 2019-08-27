SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: THK'dan suçlamalara ilişkin açıklama geldi!
Alanyaspor’da Taha Yalçıner ile yollar ayrıldı
Alanyaspor

Alanyaspor’da Taha Yalçıner ile yollar ayrıldı

Süper Lig'e 2'de 2 ile başlayan Alanyaspor, 3 sezondur takımın formasını giyen orta saha oyuncusu Taha Yalçıner ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesini feshetti.

27 Ağustos 2019 21:39

Alanyaspor, 2016 yılında Samsunspor’dan transfer edilen orta saha oyuncusu Taha Yalçıner ile yollarını ayırdı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Kulübümüze 3 sezondur hizmet eden orta saha oyuncumuz Taha Yalçıner ile karşılıklı olarak anlaşarak sözleşmesini sonlandırmış bulunmaktayız. Kendisine kulübümüze olan hizmetleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz” denildi.

Taha, 3 sezonda Alanyaspor’da toplamda 65 maça çıktı. Bu maçlarda toplam 3 gol 3 asist yaptı. Taha 2019-2020 sezonundaki ilk iki maçta kadroda yer aldı ancak hiç forma şansı bulamadı. 27 Ağustos 2019 Futbolcu Josef Sural`ın öldüğü kazada tutuklu şoför serbest kaldı Alanyasporlu futbolcuların Kayseri deplasmanı dönüşü kiraladığı VIP minibüsün su kanalına devrildiği ve Çek futbolcu Josef Sural`ın yaşamını yitirdiği kazaya ilişkin tutuklu yargılanan sürücü Esat Altıntaş, davanın ilk duruşmasında, adli kontrolle tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Futbolcular, davada ifade verdi. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 21:39 | 27 Ağustos 2019
alanyaspor süper lig Taha Yalçıner
YAKINDAKİ MAÇLAR
Kasimpasa S.K.
30/08/2019 - 20:30
-
Ankaragücü
Kayserispor
30/08/2019 - 20:30
-
Galatasaray
TÜMÜNÜ GÖR
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Fenerbahçe
2 2 6
2 Alanyaspor
2 2 6
3 Denizlispor
2 2 6
4 Caykur Rizespor
2 2 6
5 Trabzonspor
2 1 4
TÜMÜNÜ GÖR