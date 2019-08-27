Adil Rami: ‘Fenerbahçe ailesinin askeri olarak elimden geleni yapacağım’

Fenerbahçe’nin yeni transferi tecrübeli Fransız stoper Adil Rami, “Burada olduğum için çok gururluyum. Fenerbahçe ailesinin bir askeri olarak elimden geleni yapacağım.” ifadelerini kullandı.

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde açıklamalarına yer verilen Rami, “Fenerbahçe ailesine katılıyor olmak çok heyecan verici. Burada olduğum için çok mutluyum. Daha önce derbileri izledim. Burada gerçekten büyük bir tutku var. Şu anda yeni hocayla, yeni arkadaşlarla beraber idmanlara başlayacağım. Ağır ağır kendimi bulmaya çalışacağım. Sonrasında maçlara hazırlanacağım.” değerlendirmesinde bulundu.

Fransa temsilcisi Lille’in formasını giyerken 2010 yılında UEFA Avrupa Ligi maçı için Kadıköy’e rakip olarak geldiğini hatırlatan Rami, şunları kaydetti: “O dönemden bu yana onların oluşturduğu atmosferi, ambiyansı kariyerim boyunca unutmadım. Burada olduğum için çok gururluyum. Fenerbahçe ailesinin bir askeri olarak elimden geleni yapacağım.” SON DAKİKA Adil Rami resmen Fenerbahçe`de Fenerbahçe`nin anlaşmaya vardığı Fransız savunma oyuncusu Adil Rami, sarı-lacivertli kulüple sözleşme imzaladı. İlgili Haberi Oku