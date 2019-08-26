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Yeni Malatyaspor, Sakıp Aytaç’ı renklerine bağladı
Transfer Haberleri

Yeni Malatyaspor, Sakıp Aytaç’ı renklerine bağladı

Uzun süredir sol bek arayışında olan Yeni Malatyaspor, Kayserispor’dan Sakıp Aytaç’ı renklerine bağladı.

26 Ağustos 2019 11:56

Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın yönetime takviye yapması konusunda rapor sunduğu sol bek mevkisi için beklenen transfer gerçekleştirildi. Erkan Kaş'tan beklenen verimi alamayan Malatya temsilcisi, Sakıp Aytaç ile her konuda anlaşma sağladı.

Hafta sonu oynanacak Alanyaspor maçının hazırlıklarına takımla birlikte başlayacağı belirtilen Sakıp'ın alınmasıyla birlikte sol bek için rahatlayan Sergen Yalçın'ın, bir takviye de forvete istediği öğrenildi.

Yeni Malatyaspor’un, bu bölge için de gerekli adımları attıktan sonra transferi noktalayacağı ifade edildi.

Son güncelleme 11:56 | 26 Ağustos 2019
Sakıp Aytaç trasnfer yeni malatyaspor
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