SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: S-400'lerin ikinci bataryası yarın geliyor
Herkes bunu konuşuyor! VAR odasının kapısı açıldı ve…
Dünyadan Futbol

Herkes bunu konuşuyor! VAR odasının kapısı açıldı ve…

Yunanistan Süper Ligi'nde oynanan Lemia ile Panathinaikos mücadelesi sırasında VAR hakemlerine gelen yemek sosyal medyada yankı buldu.

SKOR DIŞ HABER 26 Ağustos 2019 12:33

Yunanistan Süper Ligi ilk hafta mücadelesine Lamia ile Panathinaikos karşı karşıya geldi.

TV yayınının VAR odasını görüntülediği bir anda hakemlere bir kutu dolusu yemek gelmesi sosyal medyada büyük yankı buldu. Taraftarlar “Açlığın önüne hiçbir şey geçemez!” gibi birçok paylaşımda bulundu. Gelen kutuda ne gibi yemekler olduğu doğrulanamazken şiş benzerinde bir Yunan yemeği olan souvlaki geldiği tahmin ediliyor.

Maçta Lazar Romanic’in golüne penaltıdan Federico Macheda’yla karşılık veren Panathinaikos, maçı 1-1’lik beraberlikle tamamladı.

Son güncelleme 12:54 | 26 Ağustos 2019
durum hakem VAR
YAKINDAKİ MAÇLAR
Gazisehir Gaziantep
Bugün - 20:00
-
Gençlerbirligi
Kasimpasa S.K.
30/08/2019 - 20:30
-
Ankaragücü
TÜMÜNÜ GÖR
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Fenerbahçe
2 2 6
2 Alanyaspor
2 2 6
3 Denizlispor
2 2 6
4 Caykur Rizespor
2 2 6
5 Trabzonspor
2 1 4
TÜMÜNÜ GÖR