Herkes bunu konuşuyor! VAR odasının kapısı açıldı ve…

Yunanistan Süper Ligi ilk hafta mücadelesine Lamia ile Panathinaikos karşı karşıya geldi.

TV yayınının VAR odasını görüntülediği bir anda hakemlere bir kutu dolusu yemek gelmesi sosyal medyada büyük yankı buldu. Taraftarlar “Açlığın önüne hiçbir şey geçemez!” gibi birçok paylaşımda bulundu. Gelen kutuda ne gibi yemekler olduğu doğrulanamazken şiş benzerinde bir Yunan yemeği olan souvlaki geldiği tahmin ediliyor.

Maçta Lazar Romanic’in golüne penaltıdan Federico Macheda’yla karşılık veren Panathinaikos, maçı 1-1’lik beraberlikle tamamladı.