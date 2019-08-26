Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2019 Kadınlar EuroVolley’de 3’te 3 yaptı!

Ankara Arena'da oynanan mücadelede Türkiye, Bulgaristan'ı 25-21, 25-11, 20-25 ve 25-18 setlerle 3-1 mağlup etti ve 2019 Kadınlar EuroVolley A Grubu’ndaki 3. maçında 3. galibiyetini alarak, yenilmezlik serisini sürdürdü. Filenin Sultanları A Grubu'ndaki 4'üncü maçında çarşamba günü saat 19.30'da Fransa ile karşılaşacak.

Öte yandan Bosna Hersek'in ev sahipliğinde düzenlenen U17 Genç Kızlar Balkan Şampiyonası'nda set vermeden namağlup şampiyonluğa ulaşan U17 Genç Kız Milli Takımı sporcuları, maç öncesi voleybolseverleri kupayla birlikte selamladı.

Karşılaşmayı TVF Spor Lisesi sporcuları da tribünden takip etti. Karşılaşmanın sonunda Filenin Sultanları, Mardin'den karşılaşmayı izlemeye gelen Mardinli minik voleybolseverlerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

2019 Kadınlar EuroVolley A Grubu | Sırbistan 3-1 Fransa 2019 Kadınlar EuroVolley`de A Grubu`nda Türkiye ile zirve mücadelesi veren Sırbistan, Fransa`yı 3-1`le geçti ve 3`te 3 yaptı. İlgili Haberi Oku

Salon: Ankara Arena

Hakemler: Agnieszka, Mıchlıc, Juraj Mokry

Türkiye: Cansu Özbay, Şeyma Ercan, Zehra Güneş, Ebrar Karakurt, Meliha İsmailoğlu, (L) Simge Sebnem Aköz, (L) Aylin Sarıoğlu, Kübra Çalışkan, Hande Baladin, Naz Aydemir Akyol, Gözde Yılmaz, Meryem Boz, Fatma Yıldırım

Bulgaristan: Gergana Dimitrova, Mira Todorova, Miroslava Paskova, Elitsa Vasileva, Nasya Dimitrova, Lora Kitipova, (L) Kristiana Petrova, Elitsa Vasileva, Petya Baraova, Mariya Karakasheva, Aleksandra Milanova, Zhana Todorova, Elena Becheva, Mariya Krivoshiiska, Vangeliy Rachkovska

Setler: 25-21, 25-11, 20-25, 25-18 Maja Ognjenovic VakıfBank`ta Yeni sezon transfer çalışmalarına devam eden VakıfBank Spor Kulübü, geçtiğimiz sezon Rusya ekibi Dinamo Moskova`da forma giyen Maja Ognjenovic`i kadrosuna kattı. Dünyanın en iyi pasörleri arasında gösterilen 1984 doğumlu oyuncu, 2005 yılından bu yana Sırbistan Milli Takımı`nda forma giyiyor. İlgili Haberi Oku