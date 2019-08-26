SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: 'Üç dört belediye almakla bir yere varılmaz'
Trabzonspor’un bileği bükülmüyor! Müthiş seri…
Trabzonspor

Trabzonspor’un bileği bükülmüyor! Müthiş seri…

En son geçen sezon 26 Şubat'ta Ümraniyespor'a Ziraat Türkiye Kupası'nda mağlup olan Trabzonspor, son oynadığı 20 karşılaşmada yenilgi yüzü görmedi.

26 Ağustos 2019 13:36

Süper Lig’in 2. haftasında sahasında Yeni Malatyaspor’u 2-1 mağlup eden Trabzonspor, rakiplerine geçit vermiyor. En son geçen sezon 26 Şubat’ta Ümraniyespor’a Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde deplasmanda 3-1 mağlup olan Trabzonspor, daha sonra oynadığı 20 karşılaşmada yenilgi yaşamadı.

Altı aydır mağlubiyet görmeyen Karadeniz ekibi, 20 maçta 11 galibiyet, 9 beraberlik aldı.

20 MAÇTIR KAYBETMİYOR

Trabzonspor, geçen sezon Ümraniyespor maçının ardından ligde 11 karşılaşmaya çıktı. Bordo-mavililer, bu karşılaşmalarda 8 galibiyet, 3 beraberlik elde etti.

Karadeniz ekibi, bu sezon ise hazırlık, UEFA Avrupa Ligi ve Süper Lig olmak üzere 9 maç oynadı. 4 hazırlık maçında sahadan beraberlikle ayrılan Karadeniz ekibi, UEFA Avrupa Ligi’nde 2 galibiyet, 1 beraberlik, Süper Lig’de de 1 galibiyet, 1 beraberlik aldı. Böylelikle Trabzonspor, bu sezon 9 maçta 6 beraberlik, 3 galibiyet yaşadı.

LİGDE DE YENİLMİYOR 

Trabzonspor, lig maçlarında ise 6 ayı aşkındır yenilgi yüzü görmedi. En son geçen sezon 16 Şubat’ta sahasında Aytemiz Alanyaspor’a 2-0 mağlup olan bordo-mavili takım, daha sonra 14 maçlık yenilmezlik serisi yakaladı.

Karadeniz ekibi, 14 karşılaşmada 10 galibiyet, 4 beraberlik elde etti.

26 Ağustos 2019 Trabzonspor´da yeni transfer Sturridge sahaya indi Süper Lig´in ikinci haftasında sahasında Yeni Malatyaspor´u 2-1 mağlup eden Trabzonspor, ara vermeden perşembe günü evinde UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu rövanş maçında evinde AEK ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı. Yeni transfer Daniel Sturridge de takımla ilk antrenmanına çıktı. İlgili Haberi Oku

SAHASINDA YEDİ MAÇTIR KAZANIYOR 

Trabzonspor, sahasında son 7 lig maçından galibiyetle ayrıldı. Bordo-mavililer, geçen sezonun 22. haftasındaki Aytemiz Alanyaspor maçının ardından sahasında oynadığı 6 lig, 1 Avrupa kupası olmak üzere 7 karşılaşmada galip geldi.

Son güncelleme 13:37 | 26 Ağustos 2019
trabzonspor
YAKINDAKİ MAÇLAR
Gazisehir Gaziantep
Bugün - 20:00
-
Gençlerbirligi
Kasimpasa S.K.
30/08/2019 - 20:30
-
Ankaragücü
TÜMÜNÜ GÖR
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Fenerbahçe
2 2 6
2 Alanyaspor
2 2 6
3 Denizlispor
2 2 6
4 Caykur Rizespor
2 2 6
5 Trabzonspor
2 1 4
TÜMÜNÜ GÖR