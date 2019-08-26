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Sürpriz talipten Wanyama için 15 milyon Euro
Transfer Haberleri

Sürpriz talipten Wanyama için 15 milyon Euro

Belçika ekiplerinden Club Brugge, Tottenham Hotspurs oyuncusu Victor Wanyama'yla 15 milyon Euro karşılığında anlaşmak üzere.

SKOR DIŞ HABER 26 Ağustos 2019 11:10

İngiltere Premier League kulüplerinden Tottenham Hotspurs’ün Kenyalı futbolcusu Victor Wanyama’ya Belçika’dan talip çıktı.

Daily Mail’in yaptığı habere göre Club Brugge, Wanyama için 15 milyon Euro bonservis bedeli önerdi ve oyuncuyla anlaşmaya yakın. Bologna dahil olmak birçok kulübün ilgilendiği oyuncusunu kiralık göndermek istemeyen Spurs, bu sebeple Brugge’le anlaşmaya yakın.

28 yaşındaki futbolcu 2016 senesinde Southampton’dan 11 milyon Sterlin bedelle kadroya dahil edilmişti.

Bu yaz transferlerden 60 milyon Euro üzerinde gelir elde eden Club Brugge’ün Kenyalı oyuncuyla anlaşması bekleniyor. Wanyama’nın adı bir süre Trabzonspor’la da anılmıştı.

Son güncelleme 11:13 | 26 Ağustos 2019
Club Brugge Tottenham Hotspur Victor Wanyama
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