Süper Lig’de VAR krizi! 5 dakika bekledi ve…

Süper Lig’in ikinci haftasının kapanış maçında Gazişehir Gaziantep, Gençlerbirliği’ni konuk ederken maçın ilk yarısına VAR damga vurdu.

Müsabakanın 34. dakikasında yaşanan bir pozisyonun ardından Hakem Atilla Karaoğlan, VAR ile diyaloğa başlarken, gerekli uyarının yapılması yaklaşık 5 dakika sürdü.

5 dakika bekledi ve…

Yaklaşık 5 dakika boyunca kulaklıktan haber bekleyen Atilla Karaoğlan, daha sonra pozisyonu VAR ekranından izleyerek penaltı kararını verdi ve Pierre-Yves Polomat’a kırmızı kart gösterdi.

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