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Süper Lig’de VAR krizi! 5 dakika bekledi ve…
Futbol

Süper Lig’de VAR krizi! 5 dakika bekledi ve…

Gazişehir Gençlerbirliği maçında Hakem Atilla Karaoğlan, 34'te yaşanan pozisyon sonrası yaklaşık 5 dakika VAR ile görüştü. 39'da kendisi pozisyonu izlemeye gitti ve penaltı kararı vererek Pierre-Yves Polomat'a kırmızı kart gösterdi. İlk yarının sonuna 8 dakika eklendi.

26 Ağustos 2019 21:32

Süper Lig’in ikinci haftasının kapanış maçında Gazişehir Gaziantep, Gençlerbirliği’ni konuk ederken maçın ilk yarısına VAR damga vurdu.

Müsabakanın 34. dakikasında yaşanan bir pozisyonun ardından Hakem Atilla Karaoğlan, VAR ile diyaloğa başlarken, gerekli uyarının yapılması yaklaşık 5 dakika sürdü.

5 dakika bekledi ve…

Yaklaşık 5 dakika boyunca kulaklıktan haber bekleyen Atilla Karaoğlan, daha sonra pozisyonu VAR ekranından izleyerek penaltı kararını verdi ve Pierre-Yves Polomat’a kırmızı kart gösterdi.

İlk devrenin sonuna 8 dakika eklendi. 26 Ağustos 2019 Son dakika! Fenerbahçe golcü transferini bitirmek üzere! İşte o isim... Son dakika! Fenerbahçe, Başkan Ali Koç'un talimatıyla Roma'nın 23 yaşındaki genç santrforu Patrik Schick için görüşmelere başladı. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 21:42 | 26 Ağustos 2019
Atilla Karaoğlan gazişehir Gençlerbirliği süper lig VAR
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