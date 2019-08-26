Sinisa Mihajlovic 41 gündür yattığı hastaneden maç için çıktı! Maçtan sonra…

İtalya Serie A’nın ilk haftasında Bologna, deplasmanda Hellas Verona ile karşılaştı. Sansone’nin 15. dakikada penaltıdan attığı golle öne geçen Bologna, 13. dakikada 10 kişi kalan rakibinin Pinto Veloso ile 35. dakikada bulduğu gole engel olamayınca mücadele 1-1 sona ermişti.

Karşılaşmada puan kaybı yaşayan Bologna’da, maç öncesi duygusal anlar yaşandı. Bologna Teknik Direktörü Sinisa Mihajlovic, kan kanseri teşhisi sonrası 41 gündür tedavi gördüğü hastaneden maç için çıktı. Kanseri yenmek için kemoterapi tedavisi gören Sinisa Mihajlovic, maçın ardından tedavisine devam etmek için hastaneye geri döndü. Sinisa Mihajlovic’in, hastanede tedavi olduğu dönemde antrenmanları canlı yayından seyrettiği ve takımın 11’ini belirlediği öğrenildi.

Karşılaşmanın başlamasına bir saat kala, Sinisa Mihajlovic’in stadyuma geleceğinin öğrenilmesinin ardından tecrübeli teknik adama destek mesajları yağdı. Bologna’nın ezeli rakiplerinden Napoli’nin de aralarında bulunduğu birçok kulüp, ‘Forza Sinisa Mihajlovic’ (Güçlü ol Sinisa Mihajlovic) başlığı altına, Sırp çalıştırıcıya moral verdi. Tribünlerden de, tedavisi nedeniyle bitkin olduğu gözlenen, buna rağmen kulübedeki yerini alan Sinisa Mihajlovic lehine tezahürat yapıldı.