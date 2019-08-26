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Ryan Donk: ’11 kişi kalmayı beceremiyoruz’
Galatasaray

Ryan Donk: ’11 kişi kalmayı beceremiyoruz’

Galatasaray'ın tecrübeli futbolcusu Ryan Donk, 1-1 biten Konyaspor karşılaşmasının ardından önemli açıklamalarda bulundu.

26 Ağustos 2019 00:24

Süper Lig’in ikinci haftasında Konyaspor’la 1-1 berabere kalan Galatasaray’da Hollandalı futbolcu Ryan Donk, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. Başarılı futbolcu, rakipleri Konyaspor’un şanslı olduğunun altını çizdi.

“11 KİŞİ KALMAYI BECEREMİYORUZ”

10 kişi kalmalarının ardından oyunlarının etkilendiğini söyleyen Donk, “Önemli olan tabii ki futbolu 11 kişi bitirmek. Geçen haftaya ve bu haftaya bakltığımızda biz bunu beceremiyoruz. 10 kişi kaldığımızda oyunumuz etkilendi. İlk yarıda topa sahip olan iyi olan bizdik. İkinci yarıda hatalarımız oldu, 10 kişi kaldık ve bu da rakibe cesaret verdi. Konyaspor inanılmaz şanslıydı ama futbolda bu tip şeyler olabilir.” dedi.

Son güncelleme 00:24 | 26 Ağustos 2019
galatasaray konyaspor Ryan Donk
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