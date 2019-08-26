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PSG’ye Kylian Mbappe’den kötü haber
Şampiyonlar Ligi

PSG’ye Kylian Mbappe’den kötü haber

Paris Saint-Germain'in (PSG) yıldızı Kylian Mbappe'nin durumu belli oldu. Toulouse maçında sakatlanan 3 yıldız futbolcu 3-4 hafta sahalardan uzak kalacak.

SKOR DIŞ HABER 26 Ağustos 2019 13:24

Fransa Ligue 1’in 3. haftasında sahasında Toulouse’u 4-0 yenen Paris Saint-Germain’de (PSG) Kylian Mbappe sakatlanarak maçı tamamlayamadı.

Le Parisien’in haberine göre yıldız futbolcunun 3-4 hafta sahalardan uzak kalacağı belirtildi.

Sol kanatta yaptığı sprint sonrasında kendisini yere bırakan 20 yaşındaki oyuncunun, sol uyluk kemiğinden sakatlandığı belirlendi. Bu tanı sonrasında Mbappe’nin 3-4 hafta sahalardan uzak kalması beklenirken yıldız futbolcu, Fransa Milli Takımı’nın EURO 2020 Elemeleri’nde oynayacağı Arnavutluk ve Andorra maçlarında forma giyemeyeceği kesinleşti.

Ayrıca yıldız isim PSG’nin Şampiyonlar Ligi’nin ilk haftasında oynayacağı maçı da kaçıracak.

Son güncelleme 13:24 | 26 Ağustos 2019
Fransa Ligue 1 Kylian Mbappe Paris Saint Germain psg
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