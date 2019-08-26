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Onyekuru, Galatasaray antrenmanını ziyaret etti
Galatasaray

Onyekuru, Galatasaray antrenmanını ziyaret etti

Henry Onyekuru, bu sabah Galatasaray'ı ziyaret etti ve sabah antrenmanında eski takım arkadaşlarıyla bir araya geldi.

26 Ağustos 2019 13:58

Galatasaray, Süper Lig Cemil Usta Sezonu 3’üncü haftasında İstikbal Mobilya Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri´nde teknik direktör Fatih Terim gözetiminde gerçekleştirilen antrenmanda dün akşamki lig maçında tam süre alan oyuncular, yenilenme çalışması yaptı. Diğer oyuncular ise antrenmana ısınma hareketleriyle başladı. Antrenmanın ana bölümünde 19 Yaşaltı Takımı ile 11´e 11 taktik oyun gerçekleştirildi. İdman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı. Geçtiğimiz sezon sarı-kırmızılı ekiple çifte şampiyonluk yaşayan Henry Onyekuru, bugün antrenmanı ziyaret ederek teknik direktör Fatih Terim ve takım arkadaşlarına yeni sezon için başarılar diledi.

25 Ağustos 2019 Monaco, Slimani ve Ben Yedder ile iyi başladı ama... Ligin ilk haftasında yenilen Monaco, Slimani`nin gol atıp Henry Onyekuru`nun asist yaptığı maçta üstünlüğünü koruyamadı ve Nimes ile 2-2 berabere kaldı. İlgili Haberi Oku

Galatasaray, Kayserispor karşılaşmasının hazırlıklarına yarın saat 11.00´de Florya Metin Oktay Tesisleri´nde yapacağı antrenmanla devam edecek.

Son güncelleme 13:58 | 26 Ağustos 2019
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