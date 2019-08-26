Mustafa El Kabir’in büyük şanssızlığı!

Süper Lig'in 3. haftasında Demir Grup Sivasspor'u ağırlayan Çaykur Rizespor, takım otobüsüyle maçın oynanacağı stada giderken Mustafa El Kabir'i tesislerde unuttu. 30 yaşındaki Faslı futbolcu takım otobüsünün hareket ettiğini fark etmezken kendisini gören Rizesporlu bir yönetici arabayla yıldız futbolcuyu stada götürdü.

Ancak görevlilerin kapıda tanımadığı El Kabir, yöneticilerin durumun farkına varması sonrasında stada alındı.

Sezon başında transfer edilen tecrübeli forvet Sivasspor karşısında maça ilk 11'de başladı ancak 13. dakikada sakatlanarak yerini Oğulcan Çağlayan'a bıraktı. Appindangoye'nin müdahalesiyle yerde kalan ve ambulansla hastaneye götürülen oyuncunun çekilen röntgeninde sağ ayak fibula kemiğinin kırıldığı tespit edildi.

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İSMAİL KARTAL: 5-6 AY OYNAYAMAYACAK

Maç sonrasında açıklama yapan Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İsmail Kartal, “El Kabir'in sakatlığı bizi üzdü. 5-6 ay futbol oynayamayacak. Zaten elimizde bir tane forvet vardı, onun da ayağı kırıldı” ifadelerini kullandı.