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Mustafa El Kabir’in büyük şanssızlığı!
Çaykur Rizespor

Mustafa El Kabir’in büyük şanssızlığı!

Çaykur Rizespor'un sahasında Sivasspor ile oynadığı karşılaşma öncesi takım otobüsünü kaçıran Mustafa El Kabir, stadyuma taksiyle gitti. Mustafa El Kabir, karşılaşmada görev alırken daha büyük bir şansızlığın da kurbanı oldu.

26 Ağustos 2019 08:26

Süper Lig'in 3. haftasında Demir Grup Sivasspor'u ağırlayan Çaykur Rizespor, takım otobüsüyle maçın oynanacağı stada giderken Mustafa El Kabir'i tesislerde unuttu. 30 yaşındaki Faslı futbolcu takım otobüsünün hareket ettiğini fark etmezken kendisini gören Rizesporlu bir yönetici arabayla yıldız futbolcuyu stada götürdü.

Ancak görevlilerin kapıda tanımadığı El Kabir, yöneticilerin durumun farkına varması sonrasında stada alındı.

Sezon başında transfer edilen tecrübeli forvet Sivasspor karşısında maça ilk 11'de başladı ancak 13. dakikada sakatlanarak yerini Oğulcan Çağlayan'a bıraktı. Appindangoye'nin müdahalesiyle yerde kalan ve ambulansla hastaneye götürülen oyuncunun çekilen röntgeninde sağ ayak fibula kemiğinin kırıldığı tespit edildi.

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İSMAİL KARTAL: 5-6 AY OYNAYAMAYACAK

Maç sonrasında açıklama yapan Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İsmail Kartal, “El Kabir'in sakatlığı bizi üzdü. 5-6 ay futbol oynayamayacak. Zaten elimizde bir tane forvet vardı, onun da ayağı kırıldı” ifadelerini kullandı.

Son güncelleme 08:26 | 26 Ağustos 2019
Çaykur Rizespor Mustafa El Kabir
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