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MAÇ SONUCU | Barcelona 5-2 Real Betis
İspanya La Liga

MAÇ SONUCU | Barcelona 5-2 Real Betis

La Liga'nın 2. haftasında Barcelona, Real Betis'i 5-2 yendi. Barcelona'da Antoine Griezmann 2 gol atarken, sakatlıktan yeni çıkan Lionel Messi kadroda yer almadı

26 Ağustos 2019 00:35

İspanya 1. Futbol Ligi’nin (La Liga) 2. haftasında Barcelona, sahasında oynadığı maçta Real Betis’i 5-2 yendi.

Nou Camp Stadı’nda oynanan karşılaşmada konuk takım Real Betis, 15. dakikada Nabil Fekir’in golüyle 1-0 öne geçti. Barcelona, 42. dakikada Antoine Griezmann ile beraberliği yakalarken, ilk yarı 1-1 sona erdi.

İkinci yarıya hızlı başlayan ve 49. dakikada Fransız futbolcu Griezmann ile öne geçen Barcelona, Carles Perez (Dk. 55), Jordi Alba (Dk. 60) ve Arturo Vidal’ın (Dk. 77) golleriyle farkı artırdı.

Real Betis’te 79. dakikada Lorenzo Moron Garcia’nın golü sonucu değiştirmeye yeterli olmazken, Barcelona sahadan 5-2 galip ayrıldı.

Bu arada takımının galibiyetinde önemli bir rol oynayan Griezmann, Barcelona formasıyla ilk kez bir resmi maçta gol atarak, rakip ağları iki kez havalandırdı.

Sezonun ilk maçında deplasmanda Athletic Bilbao’ya yenilen Barcelona, Real Betis galibiyetiyle 3 puana ulaştı.

La Liga’da en alt sırada bulunan Real Betis’in ise henüz puanı bulunmuyor.

Öte yandan Barcelona’da sezon öncesinde yaşadığı sakatlık yeni sona eren Arjantinli futbolcu Lionel Messi, Real Betis maçının kadrosuna alınmadı.

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Son güncelleme 00:35 | 26 Ağustos 2019
barcelona real betis
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