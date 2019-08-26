SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Galataport İstanbul, borçlarını vadelendirecek
Lionel Messi’nin oğlu Leo, rakip takımın golüne sevinirse…
İspanya La Liga

Lionel Messi’nin oğlu Leo, rakip takımın golüne sevinirse…

Barcelona'nın yıldız futbolcusu Lionel Messi ve takım arkadaşı Luis Suarez, Real Betis ile oynadıkları maçı tribünden çocuklarıyla takip etti. Rakip takımın attığı golden sonra Messi'nin küçük oğlu Leo'nun sevinmesi komik görüntülerin oluşmasına neden oldu.

SKOR DIŞ HABER 26 Ağustos 2019 17:08

İspanya La Liga 2. hafta karşılaşmasında Barcelona sahasında Real Betis’i ağırladı ve mücadeleyi 5-2 kazandı.

Katalan devinde Luis Suarez ve Lionel Messi sakatlıkları nedeniyle maçta forma giyemedi ancak karşılaşmayı tribünden takip etti.

İki yıldız yanında çocuklarıyla beraber maçı dikkatli şekilde takip ederken Messi’nin küçük oğlu Leo, Real Betis’in golünden sonra sevinince herkes şaşkına döndü.

Messi ve Suarez bu sevinç karşısında ne yapacaklarını bilemezken kısa süreli şaşkınlık yerini kahkalara bıraktı.

İşte o anlar;

26 Ağustos 2019 1941`den beri sahaya çıkan en genç Barcelonalı: Ansu Fati Barcelona`nın Real Betis`i 5-2 mağlup ettiği maçta son 12 dakikasında görev alan 16 yaşındaki Ansu Fati, 1941`den bu yana Barcelona forması giyen en genç futbolcu oldu. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 17:08 | 26 Ağustos 2019
barcelona Leo Lionel Messi luis suarez real betis
YAKINDAKİ MAÇLAR
Gazisehir Gaziantep
Bugün - 20:00
-
Gençlerbirligi
Kasimpasa S.K.
30/08/2019 - 20:30
-
Ankaragücü
TÜMÜNÜ GÖR
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Fenerbahçe
2 2 6
2 Alanyaspor
2 2 6
3 Denizlispor
2 2 6
4 Caykur Rizespor
2 2 6
5 Trabzonspor
2 1 4
TÜMÜNÜ GÖR