Lionel Messi’nin oğlu Leo, rakip takımın golüne sevinirse…

İspanya La Liga 2. hafta karşılaşmasında Barcelona sahasında Real Betis’i ağırladı ve mücadeleyi 5-2 kazandı.

Katalan devinde Luis Suarez ve Lionel Messi sakatlıkları nedeniyle maçta forma giyemedi ancak karşılaşmayı tribünden takip etti.

İki yıldız yanında çocuklarıyla beraber maçı dikkatli şekilde takip ederken Messi’nin küçük oğlu Leo, Real Betis’in golünden sonra sevinince herkes şaşkına döndü.

Messi ve Suarez bu sevinç karşısında ne yapacaklarını bilemezken kısa süreli şaşkınlık yerini kahkalara bıraktı.

İşte o anlar;

Suarez trolleando a Mateo Messi pic.twitter.com/0Oa38KyqC1 — VidaBlaugranaYT (@Vida_Blaugrana) August 26, 2019

1941`den beri sahaya çıkan en genç Barcelonalı: Ansu Fati Barcelona`nın Real Betis`i 5-2 mağlup ettiği maçta son 12 dakikasında görev alan 16 yaşındaki Ansu Fati, 1941`den bu yana Barcelona forması giyen en genç futbolcu oldu. İlgili Haberi Oku