Leicester City’li Ndidi aynı zamanda işletme öğrencisi!

Nijerya Milli Takımı futbolcusu Wilfred Ndidi 22 yaşında ve İngiltere Premier League takımlarından Leicester City'de forma giyiyor. 2017 senesinin başında Belçika ekibi Genk'ten Ada'ya transfer olan genç oyuncu Tilkiler’le, yüksek seviye bir performans sergiliyor.

Ancak bu, Nijeryalı'nın başarılı olduğu tek konu değil. Ndidi aynı zamanda akademik kariyerine de önem veriyor ve halihazırda Leicester'da bulunan De Montfort Üniversitesi'nde işletme okuyor. Başarılı genç sporcu antrenmanlar sonrası DMU'ya gidip derslere girmekten keyif aldığını söylüyor.

Ndidi yaz başında düzenlenen Afrika Uluslar Kupası'nda yer almış ve yeşil formayı giyerek ülkesini temsil etmişti. 22 yaşındaki futbolcu aynı zamanda takımı Leicester City'nin bu sezon oynadığı tüm resmi maçlarda 90 dakika forma giydi. Ancak bu yoğun maç temposu, kendisini eğitim kariyerinden alıkoymuyor.

Benim için bu kişisel bir konu, ülkemde istediğim seviye eğitim alamamıştım diyen Wilfred Ndidi, evde oturmaktansa derslere girmenin hoşuma gittiğini söyledi. Genç oyuncu ayrıca eğitim hayatını tamamlayıp Nijerya'daki eğitim seviyesini yükseltmenin hayalini kurduğunu belirtti.