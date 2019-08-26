Konyaspor’dan maç sonu Galatasaray’a kadro göndermesi!

Süper Lig 2. haftasında Galatasaray ile karşılaşan Konyaspor 1 puanı 90+6’da bulduğu golle kazanmayı bildi. Maçın son 15 dakikasını 10 kişi oynayan Galatasaray karşısında alınan puan sonrası Konyaspor sosyal medya hesabından çok konuşulan bir paylaşımda bulundu.

İki takımın kadro değerlerini karşılaştıran yeşil-beyazlı kulüp “23,73 Milyon Euro = 113,40 Milyon Euro” notunu düştü. Paylaşım kısa süre içinde büyük ilgi gördü.