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Konyaspor’dan maç sonu Galatasaray’a kadro göndermesi!
Atiker Konyaspor

Konyaspor’dan maç sonu Galatasaray’a kadro göndermesi!

Süper Lig'de 10 kişi kalan Galatasaray ile uzatma dakikalarında bulduğu gol ile 1-1 berabere kalan Konyaspor maç sonu göndermeli bir paylaşım yaptı.

26 Ağustos 2019 00:16

Süper Lig 2. haftasında Galatasaray ile karşılaşan Konyaspor 1 puanı 90+6’da bulduğu golle kazanmayı bildi. Maçın son 15 dakikasını 10 kişi oynayan Galatasaray karşısında alınan puan sonrası Konyaspor sosyal medya hesabından çok konuşulan bir  paylaşımda bulundu.

İki takımın kadro değerlerini karşılaştıran yeşil-beyazlı kulüp “23,73 Milyon Euro = 113,40 Milyon Euro” notunu düştü. Paylaşım kısa süre içinde büyük ilgi gördü.

Son güncelleme 00:18 | 26 Ağustos 2019
galatasaray konyaspor sosyal medya
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