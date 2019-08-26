Juventus’ta 86 milyon Euro’luk yedek!

İtalya Serie A’nın ilk haftasında Parma’yı deplasmanda 1-0 mağlup eden Juventus’ta, 86 milyon Euro’ya Ajax’tan transfer edilen Matthijs de Ligt, maçta süre almamanın şokunu yaşadı. Milli futbolcumuz Merih Demiral ile birlikte maç boyunca yedek kulübesinde oturan Matthijs de Ligt, karşılaşmanın ardından konu ile ilgili yaptığı açıklamada “Bunu beklemiyordum” dedi.

Juventus’un lige galibiyetle başladığı karşılaşmada savunma ikilisi olarak Giorgio Chiellini ve Leonardo Bonucci yer aldı. Giorgio Chiellini, 21. dakikada Juventus’u galibiyete taşıyan golü ağlara bıraktı. Merih Demiral ile birlikte yedek kulübesinde oturan 86 milyon Euro’luk yeni transfer Matthijs de Ligt, büyük şaşkınlık yarattı.

Karşılaşmanın ardından konuşan Matthijs de Ligt, “Antrenmanlardaki performansımın iyi olduğunu düşünüyorum. Parma maçında yedek kalmayı beklemiyordum. Ancak teknik ekibin kararına saygı duyuyorum. Gerçekçi bir karaktere sahibim… İtalya’ya yeni yeni alışıyorum. Bugün savunmanın göbeğinde oynayan Chiellini ve Bonucci, dünyanın en iyi ikilisi… Sezonun ilk maçında onları keserek, ilk 11’de yer almanız pek mümkün değil” dedi.

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Matthijs de Ligt, Chiellini ve Bonucci’den formayı kapmak için çok çalışacağını da sözlerine ekledi.