İtalyanlar yazdı: ‘Fenerbahçe’den Hatem Ben Arfa’ya 3 yıllık sözleşme’

Süper Lig’de transfer döneminin bitimine kısa süre kala Fenerbahçe’nin Hatem Ben Arfa aşkı yeniden alevlendi.

Tunus asıllı Fransız futbolcuyla daha önce de birçok kez ilgilenen ancak transferi bitiremeyen sarı lacivertlilerin yeni bir teklif daha yaptığı iddia edildi.

İtalya’nın ünlü gazetelerinden La Gazetta Dello Sport’un muhabiri Nicolo Schira, Fransız stoper Adil Rami ile anlaşma sağlayan Fenerbahçe’nin Ben Arfa’ya da 2022’de sona erecek 3 yıllık sözleşme teklif ettiğini duyurdu.

Fenerbahçe’nin 32 yaşındaki futbolcuya yıllık 2,5 milyon Euro + bonusların olduğu bir sözleşme önerdiği ifade edilirken bonservisi elinde olan futbolcu için başka bir ödeme yapılmayacak.

Sezon başında Fransa basınına açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli, Ben Arfa iddiaları için “Hatem ile uzun süredir tanışıyoruz. Onu 14 yaşından beri tanıyorum. Bilmiyorum. Ara transfer döneminde Empoli’den iyi bir 10 numara aldık. O nedenle bilemiyorum” ifadelerini kullanmıştı.

Geçen sezon Rennes forması giyen tecrübeli futbolcu ligde oynadığı 26 maçta 7 gol atıp 2 asist yaptı.

Ben Arfa, 10 numara ve kanat bölgelerinde forma giyebiliyor.

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