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Griezmann: Messi ve LeBron James’i taklit ettim
İspanya La Liga

Griezmann: Messi ve LeBron James’i taklit ettim

Messi ve Suarez'in yokluğunda 2 gol, 1 asistle oynayarak Real Betis galibiyetinde başrol oynayan Antoine Griezmann, açıklamalarda bulundu.

SKOR DIŞ HABER 26 Ağustos 2019 12:45

İspanya La Liga’nın 2. haftasında Real Betis’i 5-2 yenen Barcelona’da iki gol atan yeni transfer Antoine Griezmann, Messi ve Suarez’in yokluğunda takımını sırtladı.

Barça formasıyla Camp Nou’da ilk La Liga maçına çıkan yıldız isim, maç sonrasında attığı ikinci golü ve sevinci hakkında konuştu.

Bitiriciliği Messi’ye benzetilen Griezmann, “Antrenmanda Messi’nin yaptığını gördüm ve sahada onu taklit ettim” diyerek kahkaha attı. Gol sevinci de sorulan 28 yaşındaki golcü, “LeBron James gibi yapmak istedim ve ilk maçında onu da taklit ettim” dedi.

15. dakikada Fekir’in attığı golle 1-0 geriye düştükleri maçı da yorumlayan Antoine Griezmann, “Golden sonra uyandık ve sonunu iyi oynadık. Oynarken eğlendik ve umarım daima böyle oynarız” diye konuştu.

Barcelona gelecke hafta Osasuna ile Cumartesi günü deplasmanda karşılaşacak.

Son güncelleme 12:45 | 26 Ağustos 2019
Antoine Griezmann barcelona ispanya la liga LeBron James Lionel Messi
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