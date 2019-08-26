Gerçeklerle yüzleşmeli

Galatasaray, Denizli'deki mağlubiyetten hiç ders çıkartmamış. Konyaspor önündeki futbol, sarı-kırmızılı takımdaki sorunların beklenenden çok daha derin olduğunu gösterdi. Geçen yıldan miras kalan her şey aynı şekilde devam ediyor. Saha içi yerleşimi sorunlu, birlikte hareket etmeyen, bloklar arası kopuk Galatasaray'ı dün yine izledik. Avrupa'da, derbilerde ve deplasmanlarda kötü sonuçlar alınmasının sebebi, doğru futbol oynamayışı. Hiçbir şey tesadüf değil. Bu sorun bu sene de çözülmeyecek gibi duruyor.

Galatasaray, Konyaspor önünde ilk yarıda tempo yapamadı. Katı bir savunma yapan konuk ekip, sarı-kırmızılıların kolay pozisyon bulmasına izin vermedi. İkinci yarının ilk 15 dakikalık bölümünde biraz kıpırdanınca pozisyonlar da arka arkaya geldi. Babel kilidi açtı. Yeni transfer Nzonzi'yi beğendim. Attığı ters toplar ve duruşuyla kalitesini gösterdi. Seri ise en büyük hayal kırıklığı. Hem seri değil hem de sürekli top kaybı yapıyor. Gördüğü kırmızı kart yine ağır kalmasından kaynaklandı. Böyle oynayan bir Seri ile Galatasaray, ne Süper Lig'de ne de Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olabilir. Dua etsinler ki rakip Konyaspor'du da maç berabere bitti. Kendine biraz güveni olan bir takım olsaydı Seyrantepe'deki yenilmezlik serisi dün biterdi.

Doğru kadro mühendisliği yapılamamasının ise mazereti yok. Koca bir transfer dönemi bitmek üzere ama forvet sorunu çözülemedi. Yedek stoperin yok, üstelik hamle oyuncun da yok. Golcün Diagne oyundan çıkarken yuhalanıyor. Falcao transferi olmazsa bu adamdan fayda bekleyeceksin öyle mi!

Fatih Terim gerçeklerle yüzleşse iyi olur yoksa gidişatın bedeli çok ağır olacak.

Yazarın Diğer Yazıları