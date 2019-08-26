Gençlerbirliği Teknik Direktörü Mustafa Kaplan: ‘Ülke futbolu böyle devam ederse…’

Süper Lig’in 2. haftasında Gençlerbirliği deplasmanda Gazişehir Gaziantep ile karşılaştı. Zorlu karşılaşma ev sahibi ekip Gazişehir Gaziantep’in 4-1’lik üstünlüğü ile sona erdi. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Gençlerbirliği Teknik Direktörü Mustafa Kaplan, hakemin verdiği kararları eleştirerek, maçı kaybettikleri için üzgün olduklarını söyledi.

Kaplan, “İlk 25 dakika çok iyi oynayan bir Gençlerbirliği vardı. Pozisyonları kullanabilseydik belki maçı biz kazanacaktık. Takımımızın gösterdiği dirençten dolayı onlardan gurur duyuyorum. Hakemin gösterdiği performanstan dolayı kutluyorum ama biz hak etmediğimiz bir sonuç aldık. Hakem arkadaşımızın verdiği kararlarda daha duyarlı olmasını istiyorum. Ülke futbolu böyle devam ederse bir yerlere gelemeyiz. Olmayacak pozisyonlarda iki kırmızı kart gördük. VAR’da 10 dakika bekledik. Biz kaybedebiliriz ben kazanan takımı kutluyorum. Biz 25 dakikalık bölümde golü kazansaydık maç farklı olurdu. Biz takım olarak yolumuza devam edeceğiz” diye konuştu. MAÇ SONUCU | Gazişehir Gaziantep 4-1 Gençlerbirliği Gazişehir Gaziantep Gençlerbirliği maçı ile Süper Lig`de 2. hafta kapandı. Beş gole, iki kırmızı kart ve bir penaltıya sahne olan ilginç karşılaşmada yaşanan bir VAR pozisyonu da ilk yarının 8 dakika uzamasına neden oldu! Ev sahibi Gaziantep 4-1 kazanırken Gençlerbirliği maçı 9 kişi tamamladı. İlgili Haberi Oku