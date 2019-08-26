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Gazişehir Gaziantep Teknik Direktörü Marius Sumudica: ‘Daha çok taraftara ihtiyacımız var’
Gazişehir Gaziantep

Gazişehir Gaziantep Teknik Direktörü Marius Sumudica: ‘Daha çok taraftara ihtiyacımız var’

Gazişehir Gaziantep Teknik Direktörü Marıus Sumudica, 4-1 kazandıkları Gençlerbirliği maçı sonrası yaptığı açıklamada, "Maçı kazandığımız için sevinçliyim. Daha çok destek için daha çok taraftara ihtiyacımız var" dedi.

26 Ağustos 2019 23:52

Süper Lig’in 2. haftasında Gazişehir Gaziantep sahasında Gençlerbirliği ile karşılaştı. Ev sahibi Gazişehir Gaziantep’in 4-1 üstünlüğü sonrasında açıklamalarda bulunan Gazişehir Gaziantep Teknik Direktörü Marıus Sumudica, maçın ilk yarı ve ikinci yarısında oyun üstünlüğünün kendilerinde olduğunu belirtti.

‘Tarihimizdeki ilk Süper lig maçıydı. Kulübün taraftara ihtiyacı var…’

Sumudica, “İstanbul’da oynadığımız Fenerbahçe maçından sonra bugünkü 3 puan beni çok mutlu etti. Maçı 90 dakika boyunca kontrol ettiğimizi düşünüyorum. 4 gol attık bugün. Daha çok da kaçırdık. Ben taraftarlarımızı da anlayabiliyorum ama taraftarlarımızdan da bizim takımı anlamalarını istiyorum. 3-4 binden daha fazla taraftar bekliyorum. Kulübün tarihindeki ilk süper lig maçı. Kulübün taraftara ihtiyacı var. Bu şehrin süper ligdeki tek takımı Gazişehir.

Maçtan önce maçı kazanacağımızın garantisini verseydik, ne düşünürlerdi. Futbola ben 7 yaşında başladım. İyi takımlarda oynadığımı düşünüyorum ve 17 yıldır da hocalık yapıyorum. Takım 9 kişi kalmış, takımımızda 3-0 önde. Maçı kazandıklarını düşündüler. Ben 90 dakika boyunca daha çok gol atmalarını istedim. 3 puanı kazandık. Taraftarlarımız destek vermeli. Oynadığımız oyundan memnunum” diye konuştu. 26 Ağustos 2019 MAÇ SONUCU | Gazişehir Gaziantep 4-1 Gençlerbirliği Gazişehir Gaziantep Gençlerbirliği maçı ile Süper Lig`de 2. hafta kapandı. Beş gole, iki kırmızı kart ve bir penaltıya sahne olan ilginç karşılaşmada yaşanan bir VAR pozisyonu da ilk yarının 8 dakika uzamasına neden oldu! Ev sahibi Gaziantep 4-1 kazanırken Gençlerbirliği maçı 9 kişi tamamladı. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 00:01 | 27 Ağustos 2019
Gazişehir Gaziantep Gençlerbirliği Marius Sumudica
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