MAÇ SONUCU | Gazişehir Gaziantep 4-1 Gençlerbirliği

Süper Lig’in ikinci haftasının kapanış maçında Gazişehir Gaziantep ile Gençlerbirliği bir araya geldi. Gençlerbirliği’nin 9 kişi tamamladığı karşılaşmada gülen taraf 4-1’lik skorla ev sahibi Gazişehir Gaziantep oldu. İlk hafta Fenerbahçe’ye 5-0 mağlup olan ev sahibi ekip, yeni çıktığı Süper Lig’de ilk gollerini kaydetti, ilk puanlarını aldı.

Gençler’in hasreti sürüyor…

İlk hafta konuğu Çaykur Rizespor’a 1-0 mağlup olan Gençlerbirliği ise geri döndüğü Süper Lig’de puan hasretine devam etti. Gazişehir Gaziantep’in golleri Olarenwaju Kayode (32 ve pen. 40), Güray Vural (56) ve Oğuz Ceylan’dan (72) gelirken, konuk ekibin ligdeki ilk golünü ve bu maçtaki tek sayısını 69’da Berat Ayberk Özdemir kaydetti.

Karşılaşmada hakem Atilla Karaoğlan, 34’te yaşanan pozisyon sonrası yaklaşık 5 dakika VAR ile görüştü. 39’da kendisi pozisyonu izlemeye gitti ve penaltı kararı vererek Pierre-Yves Polomat’a kırmızı kart gösterdi. İlk yarının sonuna 8 dakika eklendi. Süper Lig`de VAR krizi! 5 dakika bekledi ve... Gazişehir Gençlerbirliği maçında Hakem Atilla Karaoğlan, 34`te yaşanan pozisyon sonrası yaklaşık 5 dakika VAR ile görüştü. 39`da kendisi pozisyonu izlemeye gitti ve penaltı kararı vererek Pierre-Yves Polomat`a kırmızı kart gösterdi. İlk yarının sonuna 8 dakika eklendi. İlgili Haberi Oku