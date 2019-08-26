Galatasaray’da Mbaye Diagne krizi! Destek ve protesto…

Süper Lig’in 3. haftasında oynanan Galatasaray-Konyaspor karşılaşmasında sarı kırmızılı futbolcu Mbaye Diagne krizi yaşandı.

Maça ilk 11’de başlayan Senegalli futbolcu net gol fırsatlarını değerlendiremezken mücadelenin 86. dakikasında oyundan alındı ve yerini Selçuk İnan’a bıraktı.

Diagne’nin oyundan alındığı sırada tribünlerden ıslık ve protesto sesleri yükselirken bazı taraftarlar ise Senegalli forvete destekte bulundu.

27 yaşındaki futbolcu kendisini destekleyen taraftarlara alkışla karşılık verdi.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim`den Emine Bulut açıklaması! Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, eski eşi tarafından vahşice katledilen Emine Bulut hakkında açıklamalarda bulundu. İlgili Haberi Oku