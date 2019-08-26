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Galatasaray’da Mbaye Diagne krizi! Destek ve protesto…
Galatasaray

Galatasaray’da Mbaye Diagne krizi! Destek ve protesto…

Galatasaray'ın Senegalli futbolcusu Mbaye Diagne, Konyaspor maçında oyundan alınırken protestolarla karşılaşırken bazı taraftarlar ise destek tezahüratında bulundu.

26 Ağustos 2019 00:04

Süper Lig’in 3. haftasında oynanan Galatasaray-Konyaspor karşılaşmasında sarı kırmızılı futbolcu Mbaye Diagne krizi yaşandı.

Maça ilk 11’de başlayan Senegalli futbolcu net gol fırsatlarını değerlendiremezken mücadelenin 86. dakikasında oyundan alındı ve yerini Selçuk İnan’a bıraktı.

Diagne’nin oyundan alındığı sırada tribünlerden ıslık ve protesto sesleri yükselirken bazı taraftarlar ise Senegalli forvete destekte bulundu.

27 yaşındaki futbolcu kendisini destekleyen taraftarlara alkışla karşılık verdi.

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Son güncelleme 00:04 | 26 Ağustos 2019
galatasaray Mbaye Diagne
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