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Galatasaray evindeki yenilmezliğini sürdürdü
Galatasaray

Galatasaray evindeki yenilmezliğini sürdürdü

Galatasaray, Konyaspor beraberliği ile sahasındaki yenilmezliğini 37 maça çıkardı. Sarı-kırmızılılar söz konusu müsabakalarda 31 galibiyet, 6 beraberlik aldı.

26 Ağustos 2019 00:31

Galatasaray, Süper Lig'de Konyaspor beraberliği ile birlikte evindeki yenilmezliğine devam etti. Sarı-kırmızılılar, bu maçla birlikte ligde Türk Telekom Stadyumu'ndaki son 37 karşılaşmada da rakiplerine 3 puan kaptırmadı. Aslan, söz konusu maçlarda 31 kez rakiplerini mağlup ederken, 6 kez de berabere kaldı.

Cimbom, Süper Lig'de sahasında en son 2016-2017 sezonunda Kasımpaşa'ya 3-1 mağlup olmuştu. Galatasaray, bu alanda hem ligin devam eden en uzun yenilmezlik serisini hem de kendi tarihinin en uzun iç saha yenilmezlik serisini elinde bulunduruyor.

26 Ağustos 2019 Fatih Terim, Aykut Kocaman`ı yine mağlup edemedi! İkili beraberliğe abone oldu! Fatih Terim ile Aykut Kocaman, toplamda 13. kez Süper Lig`de bir araya geldi. Zorlu eşleşmede taraflar üst üste 4. kez, toplamda ise 6. kez sahadan beraberlikle ayrıldı. Kocaman, Konyaspor`un başında Fatih Terim`in Galatasaray`ına hiç yenilmedi! İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 00:31 | 26 Ağustos 2019
galatasaray süper lig türk telekom stadyumu
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