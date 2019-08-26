Fatura Seri’ye

Aykut Kocaman'ın çalıştırdığı takımlarla oynamak zordur. Savunma ve orta alan arasında kalan bölgeyi iyi kapatır. Birinci bölgede savunmasına kademeye girmeyi ve rakibe yakın oynamayı öğrencilerine ezberletir. Sonraki stratejisi, üç pasta ani atak girişimi ve duran toplardır. Deplasmanda veya içeride fark etmez, zorlanma ihtimaliniz her zaman yüksektir.

Galatasaray’ın iç saha oyun yapısı belli, rakibi çıkartmamaya yönelik, kanatların saat gibi çalıştığı ve hücumun bütün prensiplerinin denendiği güçlü iç saha oyunu. Bu oyuna, ancak 12. dakikadan sonra dönebildi. Fatih Terim, Emre Mor'a şans vererek, 11'de başlattı. Emre, Ribery gibi uçak olacaksa, kondisyonunu en üst seviyeye çıkartmalı. Nzonzi gelir gelmez sahaya çıktı. Çok iyi transfer, iki yönlü, doğrudan rakip kaleyi düşünen bir oyuncu… Özellikle Şampiyonlar Ligi'nde çok faydası olacak. Seri, daha uyum sürecinde, takıma tam alışamamış havası veriyor. Yalnız şunu söylemeden geçemeyeceğim, havanın sıcaklığı yetmezmiş gibi, inanılmaz nemde oynayan profesyonelleri, tebrik ediyorum. “Tamam da, bu onların işi, milyonlar kazanıyorlar kardeşim” diyenleriniz çoğunlukta olacak. Fakat öyle bir nem vardı ki dün, 10 metre ilerideki bakkala bile gitmeye üşenirdiniz. İlk yarınının son bölümlerine girerken, Konyaspor 9 kişilik, klasik hale gelmiş savunmasıyla, bütün alanları kapattı. Tek çare, havadan veya yerden, sağ ve sol kanatlardan gelecek iyi paslardı, ama olmadı. Diagne, geçen sene tam bir gol makinesiydi ve sorumluluk alıyordu. Kendine güveni tamdı. Ne oldu? Sabahtan akşama kadar her yerde Falcao konuşulursa, önce küser, sonra kalabalık ve dirençli savunmaların arasında kaybolur gider, eriyen bir mum gibi.

Gelelim yukarıda bahsettiğim hücum prensiplerine. Duvar pası yapmak, kaleye cepheden şut atmak, rakibi eksilterek pozisyon bulmak. Belhanda, hep bu arayışlara yönelik bir oyuncu, sakatlanması şanssızlık. Konyaspor, 2 katlı otobüsü ceza sahasının önüne çekerken, bir de TIR park etti. Adem'i oyuna alan Terim, baskıyı iyi kurdu. Feghouli ve Babel, ikinci yarıda daha etkiliydiler ve zor maçların büyük deneyimi Babel kilidi açtı. Babel, stresli maçlarda her zaman kritik goller atar. Golden hemen sonra, Konyaspor oyun kimliğini değiştirdi. Risk alan Konyaspor ve yüksek tempo oynamaya çalışan Galatasaray.

Seri, gereksiz kırmızı gördü. 15 dakika 10 kişi oynamak, hem de mücadele gücü yüksek bir takıma karşı, çok zordur. Öyle de oldu. Futbolun her anı goldür ve son saniye golleri çok üzer.

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