Fatih Terim’den Falcao sözleri: Galatasaray’ın geleceği daha önemli

Süper Lig’in 2. haftasında Konyaspor ile 1-1 berabere kalan Galatasaray’da teknik direktör Fatih Terim hem maç hakkında hem de Radamel Falcao transferi hakkında yayıncı kuruluşa net açıklamalarda bulundu.

Terim, Seri’nin gördüğü kırmızı karta oyunu tamamen forse ettiklerini ancak iki haftadır görülen kartları futbolcuların kariyerlerine yakıştırmadığını belirtip şöyle konuştu;

“11 kişiyle oldukça değil, tamamen baskılı oynadık. Seri’nin atılmasına kadar olan bölümde çok iyi oynadık. Kırmızı karta kadar oyunun kontrolü tamamen bizdeydi. Son 15 dakikada bu kadar oyunu forse etmiş, oyunu hep istemiş bir takım için oldukça büyük handikap.

Son 2 sezonun şampiyonu lige böyle başlamamalıydı ama futbol da böyle bir şey! İki kırmızı kart da oyuncuların profesyonelliklerine ve kariyerlerine yakışmadı. Hakemler doğru maç yönetti. Kartlar doğruydu. O yönden bir şey yok! O yüzden biz kendimize bakacağız.

Ama özellikle ikinci yarının başından kırmızı karta kadar olan oyun, bizim arttırarak devam ettirmemiz gerek bir oyun. Şampiyona yakışır bir başlangıç yapamadık ve bundan sonra hem oyun olarak hem de skor olarak iyi olanı yapacağız.”

Konyaspor`dan maç sonu Galatasaray`a kadro göndermesi! Süper Lig`de 10 kişi kalan Galatasaray ile uzatma dakikalarında bulduğu gol ile 1-1 berabere kalan Konyaspor maç sonu göndermeli bir paylaşım yaptı. İlgili Haberi Oku

FALCAO KONUSU

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Radamel Falcao transferinin sorulması üzerine adeta tüm camiaya seslendi. Terim, ekonomik nedenlerin ve UEFA’nın Finansal Fair Play kuralının acımasız olduğunu söyleyerek kendisi için Galatasaray’ın geleceğinin daha önemli olduğunu söyledi.

Tecrübeli teknik adamın Falcao transferi hakkındaki sözleri şöyle;

“Konu hep Falcao ama ben başka şeyler söylemek istiyorum. Başkanın, yönetimin ve arkadaşlarımın yaptıklarını görüyorum ama bazen istediğiniz olmuyor! Başta UEFA var. İstediğinizi her an yapamıyorsunuz sonra canınızı yakıyorlar. Kulübün ekonomik dengeleri nelerdir, Galatasaray’ın geleceğini düşünmemiz gerekiyor mu? Evet. Hiçbir kulüp ekonomik olarak iyi değil. Bankalar önünde kuyruk bütün kulüpler… Makas zaten açılmış vaziyette! Galatasaray’ın geleceği benim için çok önemli. Ben böyle söylediğim zaman “Hoca, Falcao’yu istemiyor mu?” deniliyor. Hangi hoca Falcao’yu istemez! Onun kariyerini ve yeteneğini kenara koyarsak Galatasaray’ın da geleceğini düşünmemiz gerekecek! Başkan ve yetkili kişiler uğraşıyor. Daha 1 haftamız daha var. Galatasaray’ın geleceği için kimseye taviz verecek değilim zaten.

Falcao her gün oradan buraya geliyor, gidiyor! Biz de şaşırdık. Hayırlısı olsun! Kaybedilen puanları kazanacak durumumuz var. Avrupa’da ise makasların açıldığı gerçek artık! Başımızdaki UEFA kılıcı bizi aynı kulvarda eşit şartlar oynatmıyor. Böyle de bir gerçek var!”