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Fatih Terim, Aykut Kocaman’ı yine mağlup edemedi! İkili beraberliğe abone oldu!
Futbol

Fatih Terim, Aykut Kocaman’ı yine mağlup edemedi! İkili beraberliğe abone oldu!

Fatih Terim ile Aykut Kocaman, toplamda 13. kez Süper Lig'de bir araya geldi. Zorlu eşleşmede taraflar üst üste 4. kez, toplamda ise 6. kez sahadan beraberlikle ayrıldı. Kocaman, Konyaspor'un başında Fatih Terim'in Galatasaray'ına hiç yenilmedi!

SKOR DETAY HABER 26 Ağustos 2019 00:27

Süper Lig’in ikinci haftasında Galatasaray, 90+5’te gelen şok golle Konyaspor’la 1-1 berabere kalırken Aykut Kocaman ve Fatih Terim arasındaki beraberlik serisi de devam etmiş oldu. İki deneyimli teknik adam Süper Lig’de 13. kez (ikisi Süper Final Şampiyonluk Grubu’nda olmak üzere) bir araya gelirken üst üste dördüncü, toplamda da 6. kez sonuç beraberlik oldu.

Aykut Kocaman’ın Konya’yı, Terim’in ise Galatasaray’ı çalıştırdığı son dönemde pazar akşamı oynanan maçta üçüncü kez bir araya gelen ikili yine yenişemedi.

23 Kasım 2018’de Galatasaray’ın Konyaspor’u konuk ettiği karşılaşma da 1-1 sona ermiş, 87’de Serdar Aziz sarı kart görmüş, yeşil-beyazlılar 90’da Skubic’in penaltı golüyle puanı kurtarmıştı. Bu maçta da geri düşen Konyaspor, 75’te Seri’nin kırmızı kartından sonra yüklendi, 90+5’te de Jonsson’la puana uzandı.

25 Ağustos 2019 Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim`den Emine Bulut açıklaması! Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, eski eşi tarafından vahşice katledilen Emine Bulut hakkında açıklamalarda bulundu. İlgili Haberi Oku

İŞTE İKİ TEKNİK ADAMIN ARASINDAKİ MAÇLAR:

25.08.2019 Galatasaray: 1 – Konyaspor: 1

29.04.2019 A. Konyaspor: 0 – Galatasaray: 0

23.11.2018 Galatasaray: 1 – A. Konyaspor: 1

17.03.2018 Fenerbahçe: 0 – Galatasaray: 0

12.05.2013 Fenerbahçe: 2 – Galatasaray: 1

16.12.2012 Galatasaray: 2 – Fenerbahçe: 1

12.05.2012 Fenerbahçe: 0 – Galatasaray: 0 (Süper Lig Şampiyonluk Grubu)

22.04.2012 Galatasaray: 1 – Fenerbahçe: 2 (Süper Lig Şampiyonluk Grubu)

17.03.2012 Fenerbahçe: 2 – Galatasaray: 2

07.12.2011 Galatasaray: 3 – Fenerbahçe: 1

06.12.2003 İstanbulspor: 3 – Galatasaray: 1

15.03.2003 İstanbulspor: 1 – Galatasaray: 2

27.09.2002 Galatasaray: 2 – İstanbulspor: 0 26 Ağustos 2019 Konyaspor`dan maç sonu Galatasaray`a kadro göndermesi! Süper Lig`de 10 kişi kalan Galatasaray ile uzatma dakikalarında bulduğu gol ile 1-1 berabere kalan Konyaspor maç sonu göndermeli bir paylaşım yaptı. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 00:27 | 26 Ağustos 2019
Aykut Kocaman fatih terim Fenerbahçe galatasaray İstanbulspor konyaspor süper lig
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