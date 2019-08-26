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Denizlispor kayıpsız devam ediyor!
Denizlispor

Denizlispor kayıpsız devam ediyor!

Süper Lig'e 9 yıl sonra dönen Yukatel Denizlispor, Galatasaray'ın ardından deplasmanda Antalyaspor'u da yenerek ligde 2'de 2 yapan 4 takımdan birisi oldu.

26 Ağustos 2019 13:19

Süper Lig’in ilk haftasında konuk ettiği Galatasaray’ı 2-0 mağlup eden yeşil-siyahlı ekip, dün Antalya’da karşılaştığı rakibini de 2-0 yenmenin mutluluğunu yaşıyor.

Denizlispor ikinci haftayı da 3 puanla kapatarak ligde 2. haftanın ardından gol yemeyen tek takım oldu.

Teknik direktör Yücel İldiz yönetiminde sahaya çıkan Denizlisporlu oyuncular, rakipleri karşısında gösterdiği oyunla taraftar ve camiada takdir topladı.

Ayrıca dünkü maçta 79. dakikada penaltıyı kurtaran file bekçisi Adam Stachowiak da takımın gözdeleri arasında yer aldı.

Son güncelleme 13:19 | 26 Ağustos 2019
denizlispor süper lig
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PUAN DURUMU
OGP
1 Fenerbahçe
2 2 6
2 Alanyaspor
2 2 6
3 Denizlispor
2 2 6
4 Caykur Rizespor
2 2 6
5 Trabzonspor
2 1 4
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