Bülent Yıldırım ve Serdar Ali Çelikler arasındaki ilginç diyalog sosyal medyaya damga vurdu!

Yeni Merkez Hakem Kurulu’nun göreve gelmesinin ardından tercih edilmeyen ve bu gelişmelerin ardından hakemliği bırakan Bülent Yıldırım CNN Türk’te yorumculuğa başladı. Dün akşam Galatasaray Konyaspor maçının oynandığı sırada yayında olan Bülent Yıldırım’ın futbol yorumcusu Serdar Ali Çelikler ile yaşadığı diyalog sosyal medyada gündeme oturdu. İkilinin arasındaki konuşma twitter’da gecenin en çok paylaşılan videoları arasında yer aldı ve TT listesine girdi.

İşte Bülent Yıldırım ve Serdar Ali Çelikler arasında yaşanan diyalog:

-BÜLENT YILDIRIM: Futbolu hepimiz seviyoruz doğru mu? Ben de futbolu çok sevdiğim için bürokrasideki kariyerime son verip hakem camiasında profesyonel olarak 4 sene hizmet verdim. Hakemliğin ne kadar zor olduğu hepinizin malumu. Son 10-12 yıllık dönemde aklınıza bir derbi geldiği zaman ya da zor bir maç geldiği zaman kaç tane isim hatırlarsınız sayın Serdar Ali Bey?

-SERDAR ALİ ÇELİKLER: 3 tane 4 tane. Sen,Fırat, Cüneyt, dönemsel olarak da sezonluk performansına göre aranıza bir dördüncü hakem geliyordu evet.

-BÜLENT YILDIRIM: Ben size bir kaç tane istatistik vereceğim şimdi. Türk hakemliğini istatistiki olarak değerlendirdiğiniz zaman tarihe geçmiş 3 tane hakem var; bir tanesi Cüneyt Çakır, bir tanesi Fırat Aydınus, bir tanesi Bülent Yıldırım. Bunu rakamlarla ortaya çok rahat koyabilirsiniz. Bu insanların Süper Lig’deki görev sayıları. Fırat’la Cüneyt’in 300’leri geçti, Bülent Yıldırım’ın da 257 tane yönetmiş olduğu Süper Lig maçı var. Bu camiaya vermiş olduğum katkı 25-26 yıllık bir zaman dilimini kapsıyor. Yaklaşık olarak önemli bir rol model olduğumu buradan herhalde tüm kamuoyu değerlendirecektik. Size bir soru daha sormak istiyorum. Böyle bir ayrılık vicdanen size ne kadar doğru geldi? Ne kadar kabul ettiniz Serdar Ali bey? Futbolsever olarak.

-SERDAR ALİ ÇELİKLER: Yani bence doğru hocam.

-BÜLENT YILDIRIM: Sizce doğru?

-SERDAR ALİ ÇELİKLER: Son seneki performansından sonra ayrılman doğruydu.

-BÜLENT YILDIRIM: Öyle mi? Bu konuda elinizde istatistik var mı? Neye dayanarak?

-SERDAR ALİ ÇELİKLER: Sizin geçmiş yıllardaki performansınızı dikkate aldığımda bence artık sizin de demin saydığınız hakem arkadaşların da yavaş yavaş emekli olmanız gerektiğini düşünüyordum ben. Bunu da gerçekleştirdiler belki ama biraz eksik olmuş diyebilirsin. ‘Benden başka da gitmesi gereken yok muydu’ derseniz evet vardı.

-BÜLENT YILDIRIM: Yani siz bu kararı alkışlıyorsunuz o zaman?

-SERDAR ALİ ÇELİKLER: Evet ben bu kararı doğru buluyorum. Ama şöyle söyleyeyim eksik buluyorum. Yetmez ama evet diyorum.