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Beşiktaş eksik çalıştı
Beşiktaş

Beşiktaş eksik çalıştı

Beşiktaş'ta Rizespor maçı hazırlıkları devam ediyor... Kendisine takım bulması için izin verilen Ricardo Quaresma, salonda çalışan Burak Yılmaz ve Atiba ile Göztepe maçında ayak bileğinde hematom oluşan Oğuzhan Özyakup antrenmana katılmadı. Enzo Roco ise takımdan ayrı koşu yaptı.

26 Ağustos 2019 13:16

Beşiktaş, Süper Lig’in üçüncü haftasında 31 Ağustos Cumartesi günü sahasında Çaykur Rizespor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

BJK Nevzat Demir Tesislerinde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmana, kendisine takım bulması için izin verilen Ricardo Quaresma, salonda çalışan Burak Yılmaz ve Atiba Hutchinson ile Göztepe maçında ayak bileğinde hematom oluşan Oğuzhan Özyakup’un katılmadığı, Enzo Roco’nun takımdan ayrı koşu yaptığı belirtildi.

Siyah-beyazlıların antrenmanda ısınma hareketlerinin ardından pas ve dar alanda top kontrolü çalışmaları yaptığı aktarıldı. İdmanın yarım sahada taktik programının yer aldığı çalışmalar ve çift kale maçla tamamlandığı duyuruldu.

Beşiktaş, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

Son güncelleme 13:16 | 26 Ağustos 2019
Atiba Hutchinson beşiktaş burak yılmaz Enzo Roco Oğuzhan Özyakup Ricardo Quaresma
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