Beşiktaş eksik çalıştı

Beşiktaş, Süper Lig’in üçüncü haftasında 31 Ağustos Cumartesi günü sahasında Çaykur Rizespor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

BJK Nevzat Demir Tesislerinde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmana, kendisine takım bulması için izin verilen Ricardo Quaresma, salonda çalışan Burak Yılmaz ve Atiba Hutchinson ile Göztepe maçında ayak bileğinde hematom oluşan Oğuzhan Özyakup’un katılmadığı, Enzo Roco’nun takımdan ayrı koşu yaptığı belirtildi.

Siyah-beyazlıların antrenmanda ısınma hareketlerinin ardından pas ve dar alanda top kontrolü çalışmaları yaptığı aktarıldı. İdmanın yarım sahada taktik programının yer aldığı çalışmalar ve çift kale maçla tamamlandığı duyuruldu.

Beşiktaş, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.